Eurovision Song Contest, approvata in Comune la variazione di bilancio

Il Consiglio Comunale di Torino, nella sessione straordinaria del 13 ottobre 2021, ha approvato – con 32 voti favorevoli e due astenuti (leghisti) – una variazione di bilancio per permettere lo svolgimento in città della manifestazione canora Eurovision Song Contest 2022, che la Città si è recentemente aggiudicata.

La deliberazione, presentata nella stessa mattinata in una seduta congiunta delle Commissioni Prima e Quinta, prevede lo stanziamento di un fondo di 5 milioni di euro per un periodo limitato di tempo, derivante da recuperi di fondi del bilancio comunale, per garanzie bancarie richieste dalla Rai.

Si tratta della decima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Comune di Torino.