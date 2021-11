Il gruppo Alchimea in concerto alla Chiesa di Santa Giulia

Nuovo concerto per il Trio del Gruppo Cameristico Alchimea formato da Danilo Putrino al flauto, Sara Terzano all’arpa moderna e all’arpa celtica e Roberto Mattea alle percussioni nell’ambito della Rassegna Concertistica itinerante “Musica-Magia di Luoghi” di Alchimea, appassionante percorso alla scoperta del dialogo tra la Musica, l’Architettura, l’Arte ed il Paesaggio giunto alla quattordicesima edizione. .

Domenica 14 Novembre 2021 (ore 16 visita guidata, ore 17 concerto, tutto ad ingresso gratuito con green pass) sotto la volta stellata della Chiesa di Santa Giulia a Torino risuonerà un variopinto programma che alterna pagine inedite per questo caratteristico ensemble con il repertorio originale per flauto e arpa. Un percorso musicale affascinante che parte dalle atmosfere celtiche e dal Barocco rivisitato in “stile Alchimea” con tappe nel repertorio classico, romantico ed impressionista per approdare al contemporaneo con il brano in prima esecuzione assoluta di Nandy Costance, “Giada” nella versione per Trio di Sara Terzano e con il consueto omaggio ad Ennio Morricone e alla sua musica da film.

La Chiesa teatro del concerto, costruita in stile neogotico a tre navate dall’ingegner Giovanni Battista Ferrante tra il 1862 e il 1866, fu eretta nel borgo di Vanchiglia come ultima grande opera della benefattrice Giulia Falletti di Barolo; per dare l’opportunità al pubblico di conoscere la Chiesa di Santa Giulia dal punto di vista storico, urbanistico e architettonico e di apprezzare ancora di più il connubio musica-architettura che caratterizza “Musica – Magia dei Luoghi”, Don Gianluca Attanasio, affiancato dagli architetti di Alchimea, illustrerà prima del concerto la Chiesa ed il suo contesto con una visita guidata realizzata ad hoc.

In scena con il percussionista Roberto Mattea, attivo nella ricerca sulle percussioni etniche e della ritmica delle varie culture non solo europee, ci saranno il talentuoso flautista Danilo Putrino, che ha conseguito prestigiosi riconoscimenti per i suoi studi in Italia ed all’estero e Sara Terzano, arpista e compositrice, fondatrice del Gruppo Cameristico Alchimea e docente titolare di cattedra della Classe di Arpa del Conservatorio “A Vivaldi” di Alessandria, entrambi perfezionatisi a Parigi come borsisti della De Sono.

Sara Terzano e Roberto Mattea hanno ideato insieme la Rassegna “Musica – Magia dei Luoghi” nella doppia veste di musicisti ed architetti promuovendo il Gruppo Cameristico Alchimea come ensemble residente dalla prima edizione del 2008. Il Gruppo Cameristico Alchimea è composto da musicisti di formazione classica diplomati e laureati nei Conservatori italiani e nelle principali accademie europee e propone un vasto repertorio ponendo sempre particolare attenzione alla ricerca timbrica ed espressiva anche sperimentando nuove contaminazioni con i diversi linguaggi musicali.

Le tappe dell’edizione in corso hanno preso il via in anteprima a Maggio all’Orto Botanico di Torino per proseguire dopo l’estate a partire dal mese di Settembre; il Trio Alchimea si è esibito sotto al monumentale cedro del Libano del Parco di Villa Pallavicini a Pecetto per poi unirsi all’ensemble del Laboratorio del Suono del Sermig di Torino in concerto alla Basilica di Superga per le Giornate Europee del Patrimonio. A seguire la Rassegna ha esplorato il dialogo tra la Musica e la Pittura indagato nell’uso fantasioso delle tecniche e del linguaggio espressivo e nella capacità imitative a Riva presso Chieri con visita nelle Sale di Palazzo Grosso e al Gabinetto delle Stampe o del Finto legno culminate con il concerto del Duo Violoncello e Arpa “De Donatis – Terzano” e la possibilità per il pubblico di visitare il Museo del Paesaggio Sonoro.

Il filo conduttore dell’edizione in corso della Rassegna è “il suono delle piccole cose” in riferimento alla nuova consapevolezza nata proprio dall’emergenza vissuta in questo periodo e dalla voglia di riscoprire insieme la gioia della Musica, dell’Architettura e dell’Arte.

Ingresso alle visite guidate e ai concerti è gratuito con presentazione di green pass al momento dell’acceso fino ad esaurimento posti con prenotazione facoltativa al numero + 39 347 45 85 836.