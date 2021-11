Grippo prima donna a guidare la Sala Rossa: "Obiettivo umanizzare le istituzioni"

L'obiettivo principale? Quello di "umanizzare le istituzioni". Non nasconde l'emozione Maria Grazia Grippo, da ieri Presidente del Consiglio Comunale di Torino. Una felicità che nel suo caso vale doppio, perché è la prima donna ad avere quell' incarico ed stata votata all'unanimità dal Pd e anche da alcuni consiglieri di minoranza.

Dopo anni di lavoro nel mondo del giornalismo, sommati ad un'esperienza in Consiglio regionale, cinque anni fa ha deciso di candidarsi in Sala Rossa con il Pd in tandem con Mimmo Carretta. Entranti entrambi in Consiglio comunale, dopo il quinquennio e la vittoria di Lo Russo sono diventati rispettivamente assessore ai Grandi Eventi e Presidente del Consiglio.

C'è un valore aggiunto nell'essere la prima donna ad essere nominata Presidente del Consiglio?

Essere arrivati al 2021 senza aver mai visto una donna su quello scranno ci racconta una storia di penalizzazione. Ora il potenziale femminile ha più possibilità di esprimersi, come dimostra la scelta del mio gruppo di puntare su di me. Avere una donna su quello scranno è una rarità che deve interrompersi.

Lei è stata eletta con 29 voti, di cui 4 della minoranza. Perché pensa di aver convinto un fronte così ampio?

Ovviamente posso solo immaginare - e sperare - che si sia osservato in me una persona molto lontana dalla bagarre, da situazioni urlate e da "Sfida all'O.K. Corral". Sono una persona che investe sul lavoro e riconosce quello degli altri: penso che questo mi abbia fatto "identificare" come una figura di garanzia.

Qual è la sua più grande sfida?

Il mio obiettivo è umanizzare le istituzioni. Questo penso si possa fare riconoscendo nel lavoro quotidiano la specificità delle persone, che a loro volta rappresentano i cittadini: così si colma la distanza.

Lo Russo ha una giunta a maggioranza femminile e il Pd ha scelto tre donne per i ruoli principali in Sala Rossa: dobbiamo aspettarci segretari metropolitani, o addirittura nazionali donne?