Le iniziative dell'Asl To3 per la Giornata Mondiale del Diabete

300.000 persone con diabete in Piemonte, 3.600.000 in Italia, 537 milioni nel mondo, con un trend in continua crescita, ulteriormente aggravato dal Covid e dalle cure per contrastarlo, che hanno provocato nelle persone con predisposizione un aumento del manifestarsi della malattia. A questi numeri vanno inoltre sommati coloro che hanno la malattia ma ancora non lo sanno: in Italia circa 1 milione di persone.

Possono infatti passare anche 6 o 7 anni prima che la malattia si manifesti ed è per questo che la prevenzione, nel caso del diabete mellito di tipo 2, è particolarmente importante ed efficace. L’occasione la offre la Giornata Mondiale del Diabete (WDD), istituita fin dagli anni ‘90 dall’IDF - International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in risposta alla crescente minaccia alla salute rappresentata dal diabete. La data è quella del 14 novembre, compleanno di Sir Frederick Banting, che ha scoperto l'insulina insieme a Charles Best. Il tema scelto per la WWD 2021 è quello dell’accesso alla cura: “Access to diabetes care: If not now, when?” A 100 anni dalla sua scoperta infatti, l'insulina e altri componenti fondamentali per la cura del diabete rimangono fuori dalla portata di molti in tutto il mondo.

IL DIABETE IN ASL TO3

Le persone con diabete richiedono cure e supporto continui per gestire la loro condizione ed evitare complicazioni. Nell’Asl To3 se ne occupa la Struttura Dipartimentale di Malattie Endocrine e Diabetologia, diretta dalla Referente Dott.ssa Paola Gennari. Il servizio è articolato sulle sedi di Avigliana, Collegno, Giaveno, Orbassano, Pinerolo (sede principale), Pomaretto, Rivoli, Susa e Venaria. Ha attualmente in carico 31.634 persone con diabete, per le quali sono state erogate, nei primi 9 mesi del 2021, già oltre 32.000 prestazioni specialistiche. 452 nei primi 10 mesi del 2021 sono invece le donne in gravidanza con diabete gestazionale seguire nell’AslTo3, in deciso aumento rispetto al passato (circa 300 casi seguiti nel 2018).

La gestione del paziente avviene in maniera integrata con il Medico di medicina generale. Una volta stabilizzata, la persona affetta da diabete viene presa in carico dal suo Medico di famiglia, che si occupa della sorveglianza continua della malattia, con un piano di esami concordato. Solo in caso di necessità specifiche, come un aggravamento o un rinnovo di terapie a validità temporanea, il paziente viene nuovamente inviato al servizio diabetologico aziendale. Anche il rinnovo dei piani terapeutici è possibile da remoto, grazie ad un progetto di Telemedicina avviato nel 2019, attivo sulla maggior parte del territorio aziendale e in progressiva ulteriore estensione. Gli esami di controllo vengono trasmessi dal medico, attraverso un canale specifico, direttamente al diabetologo, che valuta il rinnovo e lo ritrasmette a sua volta, con le medesime modalità telematiche, al medico stesso, per le prescrizioni e i successivi controlli; tutto ciò evitando dunque al paziente di doversi recare in ambulatorio e ottimizzando le risorse aziendali.

GLI APPUNTAMENTI 2021

Il programma di iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione organizzate sul territorio dell’AslTo3, alle quali i cittadini possono liberamente partecipare, è organizzato dal servizio di diabetologia in collaborazione con le associazioni di volontariato e alcune amministrazioni comunali.

Grazie ad un semplice e rapido questionario e alla misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa, sarà possibile valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni e ricevere suggerimenti e materiale informativo sulla prevenzione e la corretta gestione della malattia. Questo il calendario degli appuntamenti:

ü Sabato 13 novembre dalle 9.00 alle 13.00 in piazza Torello (area mercatale) a Collegno: punto informativo, in collaborazione con la Croce di Collegno, con operatori AslTo3 a disposizione per misurazione di glicemia e pressione arteriosa e compilazione del questionario di valutazione del rischio.

ü Domenica 14 novembre dalle 9.00 alle 13.00 a Pinerolo, presso il Centro commerciale “Le due valli” il servizio diabetologico AslTo3, in collaborazione con la FAND – Associazione Nazionale Diabetici, e la Croce Rossa, sarà a disposizione con un punto informativo per misurazione di glicemia e pressione arteriosa e compilazione del questionario di valutazione del rischio diabete.

ü Martedì 16 novembre dalle 9.00 alle 13.00 in viale Leon Tron (area mercatale) a Grugliasco: punto informativo, in collaborazione con la Croce Rossa di Grugliasco/Rivoli, con operatori AslTo3 a disposizione per misurazione di glicemia e pressione arteriosa e compilazione del questionario di valutazione del rischio.

ü Mercoledì 17 novembre a Rosta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

o dalle ore 9.00 durante il mercato di piazza Caduti di Nassiriya presidio/info-point, con compilazione questionario e misurazione di glicemia e pressione arteriosa, a cura del servizio diabetologico AslTo3

o alle ore 20,30 presso l’Aula Blu - Scuola Primaria "C. Collodi" ingresso via Bastone 34 serata informativa con la partecipazione di medici ed esperti AslTo3.

ü Venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 13.00 in piazza della Repubblica (area mercatale) a Rivoli: punto informativo, in collaborazione con la Croce Rossa di Grugliasco/Rivoli, con operatori AslTo3 a disposizione per misurazione di glicemia e pressione arteriosa e compilazione del questionario di valutazione del rischio.

ü Sabato 20 novembre dalle 9.00 alle 12.00 ad Avigliana presso il Centro commerciale “Le Torri” in Corso Laghi n.84: punto informativo a cura del servizio diabetologico AslTo3 con misurazione di glicemia e pressione arteriosa e compilazione del questionario di valutazione del rischio

Per altre informazioni sul servizio di Diabetologia AslTo3: https://www.aslto3.piemonte.it/azienda/organizzazione/dipartimenti/dipartimento-medico/s-s-diabetologia/