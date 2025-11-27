Nominato il nuovo presidente Coresa, Riboldi: "Organismo fondamentale di dialogo e partecipazione"

Davide Giraudo è il nuovo presidente di Coresa, il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza del Piemonte. Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità Federico Riboldi.



"Sono certo che la sua esperienza e la conoscenza approfondita del sistema sanitario regionale, negli ultimi anni attraverso il suo ruolo di dirigente medico con incarico professionale di alta specializzazione nella struttura di Urologia dell’Ospedale degli Infermi di Biella, rappresenteranno un valore aggiunto importante per il ruolo che è chiamato a svolgere. Il Coresa è un organismo fondamentale di dialogo e partecipazione, e sono convinto che sotto la sua guida potrà contribuire in modo costruttivo al miglioramento dei servizi sanitari e sociosanitari piemontesi, nell’interesse dei cittadini e degli operatori del settore", ha dichiarato Riboldi.