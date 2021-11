L'orchestra mandolinistica della città di Torino in concerto il 28 novembre

L’Orchestra Mandolinistica città di Torino tornerà in concerto il prossimo 28 novembre, a Torino, nella chiesa Madonna della Guardia in via Monginevro. Il primo grande evento al pubblico dell’orchestra, dopo due anni di pausa per la pandemia, sarà un concerto in ricordo del maestro Remo Barnava. Barnava, direttore dell’orchestra mandolinistica, morì nel e proprio in quel periodo l’attività del gruppo di musicisti dilettanti, in auge dal 1973 con numerosi concerti a Torino e in Piemonte, dovette interrompersi a causa del lockdown.