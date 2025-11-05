"Otherwise we are lost": la Suoneria di Settimo diventa un laboratorio di arti dal vivo

Un viaggio tra poesia, ironia e sperimentazione. È questa la direzione della nuova stagione della Suoneria di Settimo Torinese, “Otherwise We Are Lost”, in programma dal 5 dicembre 2025 al 30 maggio 2026, che coinvolge sia il Teatro Garybaldi sia lo Spazio Combo.

Ventidue appuntamenti tra teatro, danza, musica e circo contemporaneo, sotto la guida del Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice, diretto da Paolo Stratta e Caterina Mochi Sismondi (coreografa, regista e fondatrice della compagnia blucinQue e del Teatro Café Müller di Torino).

Sostenuta dal Comune di Settimo Torinese e da vari sponsor, la stagione si propone come un laboratorio di linguaggi e generazioni, un luogo dove le arti dal vivo si intrecciano e si rinnovano.

Un inizio in festa e un Capodanno poetico

L’apertura, dal 5 al 7 dicembre, sarà una festa diffusa che animerà la Suoneria con Teatri Mobili, blucinQue, Materiaviva, e numerosi artisti e musicisti tra cui Luca Morino, Federico Sirianni, Bandaradan, Guido Catalano e Bea Zanin. Il Capodanno sarà invece affidato a “Il Grande Fresco”, spettacolo di poesia e canzone d’autore con Federico Sirianni, Guido Catalano e Matteo Castellan, accompagnati da Carlotta Sillano e Cecilia Lasagno.

Da gennaio si alterneranno protagonisti della scena italiana come Banda Osiris, Lucilla Giagnoni, Mario Perrotta, Marina Massironi, Marta Cuscunà, Ambra Senatore, Andrea Scanzi, Moni Ovadia, Donati & Olesen e Luisella Tamietto.

Cultura come visione e coesione

"Non è solo un calendario di spettacoli: è un invito collettivo a ritrovarci, ad ascoltarci e a lasciarci sorprendere", commenta la sindaca Elena Piastra.

Per Caterina Mochi Sismondi e Paolo Stratta, si tratta di "un percorso che guarda al futuro come traiettoria e incoraggiamento per le nuove generazioni", dove la cultura diventa "un attraversamento di linguaggi che unisce danza, teatro, musica e circo contemporaneo, senza formattazioni di genere".

Un approccio condiviso anche dall'assessora regionale Marina Chiarelli, che sottolinea "la capacità del territorio di innovare e di rafforzare il senso di comunità attraverso la partecipazione culturale".

Un progetto radicato e internazionale

Il titolo “Otherwise We Are Lost” richiama la celebre frase di Pina Bausch, “Dance, dance, otherwise we are lost”: un invito a non smettere di creare e cercare.

Il progetto consolida una rete europea che unisce blucinQue Nice, la Fondazione Cirko Vertigo (membro della rete FEDEC) e partner come Circostrada, osservatorio internazionale sulla cultura contemporanea. Accanto al programma artistico, la stagione intreccia imprese e cultura: da Baladin, che servirà in esclusiva le sue birre artigianali allo Spazio Combo, ad Alberto Marchetti e Sphere Italia, che sostengono il progetto come investimento nella crescita culturale del territorio.

Uno sguardo al futuro

Dal 2026 partirà un focus pluriennale su teatro, danza e musica, con residenze artistiche, coproduzioni e collaborazioni con Asti Teatro, Festival delle Colline Torinesi, CEDAC Sardegna e Borgate dal Vivo. In campo musicale, tra i partner figurano Federico Sirianni e Paolo Lucà (Folk Club Torino), insieme alla scuola Music Lab di Settimo Torinese, per favorire la nascita di nuove progettualità e dare spazio alla nuova generazione creativa.

Info

Otherwise We Are Lost

Suoneria di Settimo Torinese – Teatro Garybaldi e Spazio Combo

Dal 5 dicembre 2025 al 30 maggio 2026

sul web www.blucinque.it – www.suoneriasettimo.it