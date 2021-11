Scommesse del casinò dal vivo

La scelta di piazzare scommesse live non è solo un'opzione per chi cerca scommesse sportive. I fan dei giochi di casinò dal vivo conoscono l'importanza di un'esperienza di casinò reale che assomigli ai casinò reali. Su 22Bet Italia hai una varietà di opzioni di scommesse live per giocare comodamente da casa tua.

In questo segmento ci sono diversi giochi, che vanno dalle carte alla famosa roulette. Quindi esamineremo tutto ciò che c'è da sapere su questa parte di un casinò.

Gli stessi siti di casinò in cui giochi alle slot machine e ai single offrono anche scommesse live. Il cosiddetto live casino è una pagina con un gruppo di stanze e lobby, tutte accessibili online. In ognuna di queste stanze, separate per tipologia di gioco, c'è una persona reale che agisce come dealer o croupier.

In questa stanza, i giocatori interagiscono e scommettono, ma non si vedono. Ciò garantisce l'anonimato e, allo stesso tempo, dà la sensazione della realtà attraverso le telecamere dal vivo. Dopo essersi registrati in uno dei migliori casinò disponibili, è già possibile guardare, anche senza scommettere sul gioco.

Quali sono i principali giochi disponibili?

I giochi da casinò dal vivo comprendono una gamma molto popolare di giochi da tavolo. C'è sicuramente un grande punto culminante nella roulette online quando si tratta di scommesse in tempo reale. Altri titoli facilmente reperibili nella sezione del casinò live includono:

Baccarat

blackjac

poker

Ognuno di questi giochi, inclusa la roulette dal vivo, ha un'ampia varietà di versioni per attirare più giocatori. Esistono versioni molto più veloci del normale, che di solito portano il nome Speed ​​of Lightning, ad esempio. Giochi come il poker, che presentano diversi tipi di giochi, sono offerti anche in diverse categorie, dall'Omaha Poker al Texas Hold'Em.

I giochi di casinò live si trovano nella loro sezione specifica, ma sono anche facilmente individuabili. Di solito portano con sé il nome Live, a indicare che funzionano in tempo reale. Oltre ai giochi da tavolo sopra, è facile trovare programmi di gioco come Football Studio e Dream Catcher.

Come scegliere i migliori giochi dal vivo?

Era chiaro che esisteva più di un fornitore di giochi di casinò dal vivo. Pertanto, è importante sapere come scegliere il gioco più adatto al tuo profilo. Fortunatamente, è abbastanza semplice identificare a quale marchio appartiene un gioco, poiché sarà nell'immagine che lo contraddistingue. I migliori fornitori attuali sono:

Evolution Gaming: totalmente dedicato ai casinò live, è il nome più grande in questo settore.

Netent: noto per le sue slot machine, riconosciute anche in tutto il mondo.

Microgaming: produce di tutto, è certificato e propone tanti giochi di carte live.

PlayTech: star delle slot machine, offre giochi dal vivo da quasi 15 anni.

In un casinò responsabile e con i giochi di questi fornitori, l'esperienza sarà sicuramente della massima qualità possibile.

Come scommettere in un casinò dal vivo?

Una volta scelto un casinò con una sezione di gioco dal vivo, non è troppo difficile iniziare a scommettere. Innanzitutto, è necessario disporre di un account registrato e inviare i soldi che verranno scommessi. Una volta disponibile, il saldo aggiornato può essere utilizzato come scommessa sul gioco prescelto. Molto semplice, non è vero?

Non c'è differenza nel modo di scommettere, tranne che nel casinò dal vivo non c'è modo di mettere in pausa. Il gioco si svolge 24 ore al giorno e non si ferma. Pertanto, è necessario prestare attenzione a quando il banco indica che devono essere piazzate nuove scommesse. Fortunatamente, ci sono molti giochi di casinò dal vivo con sezioni in portoghese, che lo rendono facile da capire.

Ci sono bonus per i giochi dal vivo?

Sebbene molto meno comuni dei bonus di benvenuto validi per le slot machine, ci sono promozioni che coinvolgono il gioco dal vivo. I valori e il rollover sono solitamente molto simili ai comuni bonus dei casinò, raggiungendo migliaia di reais e un rollover di circa 30 volte.

Anche i giochi a cui partecipare variano, in genere includendo roulette e giochi di carte. Un'altra possibilità è che il sito offra un bonus casinò generalizzato, che include anche il casinò dal vivo. Tuttavia, in questi casi giochi come il blackjack dal vivo di solito non coprono più del 10% del tiro.

Pertanto, è importante prestare attenzione a ciò che può essere ottenuto. Se l'utente non riesce a effettuare il tiro, i bonus e le vincite vengono persi, anche nel casinò dal vivo.