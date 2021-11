Sostenibilità da casa: dal piccolo, per il grande

Quando si parla di sostenibilità, siamo senza dubbio portati a pensare alle grandi campagne green che abbiamo visto rincorrersi in maniera rutilante negli ultimi anni: pensate solo all'impatto che Greta Thunberg ha avuto sull'opinione pubblica e sulla discussione circa le disastrose condizioni del nostro pianeta.

Bene, certamente molto deve cambiare a livello globale, e per questo è giusto che i grandi della Terra, nel loro G20, ne discutano: ma cosa possiamo fare noi?

Certo, perché ognuno nel suo piccolo può essere un game-changer, qualcuno che cambia, anche se poco, l'equilibrio delle cose, facendolo pendere verso l'amore per il pianeta e non verso una distruttività che, nel corso dei decenni, potrà portarlo al collasso.

Vediamo allora, nelle prossime righe, cosa possiamo fare per aumentare la sostenibilità di casa nostra: poche mosse, minuscoli cambiamenti, ma decisamente costruttivi!

Consigli pratici per un abitare green!

Per difendere il nostro pianeta, devi quindi...passare all'attacco! Del resto, una celebre vulgata riguardo al calcio dice esattamente questo, che la miglior difesa sia l'attacco.

Bene, questo il nostro momento di passare all'azione, cercando la sostenibilità nella tua quotidianità.

Pensiamo ai nostri consumi, ad esempio: sì, perché consumare meno senza dubbio riduce la nostra impronta ecologica, ma ci aiuta anche a ridurre le nostre spese.

Partiamo dalle lavatrici: farle funzionare in orari serali e nel week-end, ad esempio, consuma meno energia e ci fa risparmiare sulla bolletta, oltre ad essere una abitudine che fa bene al pianeta.

Utilizzare detersivi per casa che siano green, poi, potrebbe essere un'altra piccola svolta: se temete che possano non pulire a dovere, vi sbagliate! In commercio esistono marchi che hanno preso molto a cuore la situazione del nostro pianeta e grossi passi sono stati fatti: per non parlare poi di come pulisca bene le piastrelle l'aceto!

Altro piccolo gesto colmo di attenzione per il tema (e per le bollette della luce!) sono gli elettrodomestici lasciati in stand-by: sì, quelle lucine rosse possono essere, alla lunga, piuttosto dannose. Spegnere sempre i nostri elettrodomestici è una gran bella abitudine!

Il riscaldamento, comunque, è uno dei punti più deboli per il pianeta, ma anche (pure qui!) per le nostre spese di gestione di casa: la domanda delle domande è "avete le termovalvole?". Già, perché questi strumenti di semplice installazione sui nostri termosifoni sono quelli che ci permettono di regolare in modo autonomo il riscaldamento e i conseguenti consumi del nostro appartamento. Nel 2021 potremo dire che si tratta di qualcosa di essenziale, dato lo spreco di calore e di energia che, anche a causa della mancanza di doppi o tripli vetri, ci colpisce ogni anno.

Ovviamente dei lavori di ritrutturazione sarebbero il non plus ultra, e il Governo si è certamente messo di "buzzo buono" per aiutarci a portarli a termine, grazie agli incentivi statali sul risparmio energetico in casa, che ci permettono di accedere al rimborso del 110% per i nostri lavori di adeguamento energetico (vetri, cappotto esterno, serramenti, ecc.).



Insomma, ciò che possiamo fare è davvero tanto e potrebbe aiutare il nostro pianeta: perché non iniziare?