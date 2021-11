Al via la giornata torinese del presidente della Repubblica Mattarella: piazza Carignano blindata [VIDEO]

Dopo il Tar, Mattarella farà una breve visita al Museo del Risorgimento - prima sede del parlamento italiano -, poi presenzierà all'inaugurazione del Pala Sermig in via Carmagnola e alla cerimonia per il 60° della morte di Luigi Einaudi. Questa è l'ultima visita a Torino di Mattarella come presidente della Repubblica: il suo mandato scade a gennaio 2022.