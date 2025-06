Canalis (Pd): "Inadempienze dell'assessore Chiorino su due provvedimenti molto attesi"

"L’Assessore latita su due provvedimenti importanti e molto attesi:

- il programma di attività 2025 di Agenzia Piemonte Lavoro, ente con più di 900 dipendenti che coordina i servizi per il lavoro della nostra Regione. Questo programma andrebbe presentato a inizio anno e non è ancora pervenuto.

- ⁠il nuovo provvedimento sui criteri per l’accreditamento per l’orientamento permanente e la formazione professionale, ex articolo 52 della LR 32/2023 (“Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”), che andava sottoposto alla terza commissione consiliare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 24.11.2023. Doveva quindi arrivare entro il 24.5.2025 e non è arrivato.

Se queste due cose non arriveranno in commissione entro metà luglio, le minoranze non daranno più il numero legale e non daranno più il via libera su sedute extra di cui la maggioranza dovesse avere bisogno.

Le carenze ed inadempienze dell’assessore Chiorino devono avere fine, per il bene dei servizi al lavoro e del sistema di orientamento e formazione professionale della nostra Regione.

Ricordo in particolare che a novembre 2023 Chiorino aveva promesso criteri stringenti per il nuovo accreditamento delle agenzie di formazione professionale, in cambio dell’introduzione di una inedita apertura ad enti con scopo di lucro. Dopo più di un anno e mezzo, questa riforma dell’accreditamento resta nel limbo, come molti altri annunci della giunta Cirio" così Monica Canalis, vice presidente terza commissione del Consiglio Regionale.