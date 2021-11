L’Assemblea congressuale 2021 di LegacoopSociali Piemonte lancia le nuove sfide per il domani

Si è svolta oggi, lunedì 15 novembre, l’Assemblea Congressuale di LegacoopSociali Piemonte. “Organizzazione, Movimento, Prospettive” sono le parole chiave della giornata di lavori che ha portato all’elezione del nuovo Comitato direttivo di LegacoopSociali Piemonte e dei delegati al congresso nazionale del prossimo 25 e 26 ottobre.

“La giornata di oggi ha rappresentato un momento importante per la cooperazione sociale piemontese che a pochi giorni dalle celebrazioni del 30 anniversario della Legge 381 (8 novembre 1991) che ne ha sancito la nascita, deve non solo guardare ai traguardi passati ma puntare a nuovi orizzonti per rispondere ai bisogni e alle necessità della società contemporanea” ha spiegato Barbara Daniele, responsabile di LegacoopSociali Piemonte.

“In questa giornata di lavori LegacoopSociali ha anche svolto una riflessione su se stessa perché mai come ora serve ripensarsi e intrecciare un profondo dialogo sia con le cooperative che con le amministrazioni locali. I nuovi paradigmi di co-progettazione e co-programmazione ci richiedono di diventare dei partner attivi dei soggetti pubblici con i quali crediamo che sia necessario un dialogo positivo e proficuo per portare avanti collaborazioni già in essere e migliorare là dove ci sono ancora problemi. Parimenti gli strumenti previsti dall’art. 112 del Codice Appalti finalizzati a riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a cooperative sociali di inserimento lavorativo, devono diventare la modalità che consenta di realizzare servizi efficienti attuando politiche di inclusione lavorativa, emancipazione sociale e rispetto di quella dignità umana che solo il lavoro può dare all’individuo.” ha proseguito Barbara Daniele.

Sono 127 le cooperative sociali aderenti a Legacoop Piemonte, pari al 29% del totale delle associate e contribuiscono al 20 per cento del valore della produzione. Le cooperative sociali di Legacoop Piemonte contano 13860 occupati di cui l’86 % a tempo indeterminato e il 72% donne. Inoltre, il 30% cento degli addetti sono lavoratori svantaggiati.

“Dalla gestione delle Rsa a quella della fascia 0-6, dalla disabilità ai minori, dal tema dell’accoglienza a quello dei nuovi bisogni emersi impellentemente con la pandemia, dall’inserimento lavorativo all’inclusione sociale. Sono tanti i fronti su cui la cooperazione sociale si è spesa in questi anni e su cui, crediamo fortemente, ci sia ancora bisogno di noi. La cooperazione sociale è pronta a continuare il suo viaggio e a guardare al futuro” ha concluso la responsabile di LegacoopSociali Piemonte Barbara Daniele.

Nel corso della giornata di lavori sono intervenuti l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Torino Jacopo Rosatelli, l'assessore alla Cooperazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano e la vice presidente del Senato Anna Rossomando, mentre ha portato i suoi saluti anche l'assessora alle Politiche sociali della Regione Piemonte Chiara Caucino.