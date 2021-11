Urbanistica, Carosso: "Piemonte al lavoro per una nuova legge regionale"

Parere favorevole a maggioranza, in Commissione, per la parte urbanistica del Defr. Il Documento di economia e finanza regionale 2022-2024, infatti, è stato presentato e votato oggi per tale ambito d’intervento in seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava, con le relazioni dell'assessore alle Politiche della casa Chiara Caucino e di quello all'Urbanistica Fabio Carosso.

L’assessore Caucino ha sottolineato i diversi interventi svolti in materia di politiche per la casa: “Grazie alle economie dell’ultimo periodo, con un milione e mezzo di euro è stata finanziata la ristrutturazione di circa 160 alloggi delle Atc. Per il Fondo Sostegno alla Locazione sono già stati ripartiti ai Comuni capofila più di 21 milioni di euro. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati la Giunta ha deliberato 2 milioni e 700mila euro. Gli 85 milioni di euro del fondo complementare del Pnrr sono stati ripartiti sulle tre macro aree del Piemonte per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed è stato possibile liquidare alle Agenzie Territoriali per la Casa e ai Comuni interessati la quota residua del Fondo Sociale 2014, 2015 e 2016, sanando così un debito che la Regione aveva con le tre Atc”.

L’assessore all’urbanistica Fabio Carosso ha spiegato: “Lavoriamo per iniziare il percorso di approvazione della nuova legge urbanistica. Sono in corso anche sperimentazioni, ad esempio con la provincia di Asti, per testare le semplificazioni che saranno introdotte con la nuova legge. Una particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di governance del territorio come quello della Corona Verde intorno a Torino. Il fondamentale tema del riuso edilizio sarà centrale per tutte le politiche di pianificazione del territorio. In questo percorso la Regione conferma l’impegno finanziario a favore dei Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici”.

Sono intervenuti i consiglieri: Marco Grimaldi (Luv), Alberto Avetta (Pd), Diego Sarno (Pd), Valter Marin (Lega).