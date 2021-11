Trasporto pubblico, grandi investimenti su Torino: in arrivo 126 milioni di euro

È una vera e propria iniezione di liquidità quella in arrivo su Torino e in procinto di ricadere sul trasporto pubblico locale.

La Giunta Comunale ha infatti approvato la convenzione tra il comune di Torino e il Ministero della Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per l'erogazione di un finanziamento statale di oltre 126 milioni e 780mila euro destinati al trasporto rapido di massa.

Quattro gli assi di intervento: tra i principali, la realizzazione del parcheggio di interscambio interrato in piazza Bengasi, fondamentale per la connessione con la linea 1 della metropolitana, per il quale è previsto un contributo aggiuntivo di quasi 5 milioni e 480mila euro da parte del Ministero per l’Ambiente.

Confermate poi le risorse per l'acquisto di 40 nuove motrici tranviarie. I tram arriveranno in due lotti funzionali, uno rispettivamente da 30 unità e l’altro da 10 unità. Per quanto riguarda le linee tranviarie, inoltre, sulla linea 3 si interverrà sul capolinea di corso Quintino Sella e sull’anello di ritorno in largo Toselli. Prevista poi un’azione sulla linea tramviaria 10/, nel collegamento con corso Giulio Cesare lungo via Cecchi e corso Emilia.

“Il finanziamento al parcheggio di interscambio Bengasi è una di quelle notizie che fanno bene alla città e al territorio” commenta entusiasta Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8. “Dopo anni di attesa per la realizzazione del capolinea della linea metropolitana, con il nuovo parcheggio pubblico, possiamo finalmente immaginare il futuro di piazza Bengasi, sia in modalità sostenibile che commerciale che prevederà per forza di cose il ritorno del mercato in sede propria” conclude Miano.