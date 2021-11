Attacco hacker ai pc del Comune: riprendono i servizi nelle anagrafi decentrate

Torna pian piano alla normalità la situazione nelle anagrafi decentrate di Torino, vittime anche loro dell'attacco hacker che lunedì ha colpito i computer della Città. Dopo tre giorni di stop, questa mattina intorno alle 10.30 hanno ripreso a funzionare a singhiozzo i pc della sede di corso Racconigi 96. Decine le persone in coda davanti agli spazi della Circoscrizione 3 per un cambio di residenza, rinnovo della carta d'identità e altri servizi di stato civile.

Pc bloccati da cybercriminali russi

A bloccare i 7.500 computer della Città un gruppo di cybercriminali, dal nome Conti e con base in Russia, che hanno richiesto un riscatto da migliaia di euro in bitcoin per non pubblicare online i dati sensibili dei torinesi.

Fortunatamente i tecnici del Csi sono riusciti ad evitare che questo accadesse, ma come nel caso delle anagrafi decentrate il servizio ha potuto essere riattivato solo dopo diversi giorni.