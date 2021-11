Con "Competenze TRANSversali" si promuove l'inclusione lavorativa delle persone trans

Il progetto ha come obiettivo la formazione e la sensibilizzazione sul diritto di accesso al lavoro per persone trans. Le persone transgender rappresentano, infatti, una delle categorie più discriminate in ambito lavorativo.

Il corso di formazione del progetto pilota "Competenze TRANSversali" offre ad aziende, cooperative e datori di lavoro la possibilità di conoscere questa realtà e di creare luoghi di lavoro accoglienti che non discriminano e che risultano quindi più efficienti perché più efficaci per tutt*.

Il nostro impegno nel diffondere la cultura del diversity management e policies aziendali di inclusione si inserisce nel quadro delle linee guida ONU relative allo standard di condotta per le aziende per l’inclusione delle persone LGBTI pubblicate nel 2017.

A pochi giorni di distanza dal TDoR, il Transgender Day of Remembrance del 20 novembre, ovvero la ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell’odio transfobico, vogliamo metterci in gioco proponendo azioni concrete per combattere lo stigma che colpisce le persone trans, uno dei cui volti è proprio quello dell’esclusione sociale e lavorativa.