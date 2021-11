Pd, Carretta: "Non mi ricandido a Segretario Metropolitano"

Mimmo Carretta non si ricandiderà a Segretario Metropolitano del Pd. Come detto durante la campagna elettorale che ha portato all'elezione di Stefano Lo Russo come sindaco di Torino, l'assessore comunale ai Grandi Eventi non cerca l'incarico bis.

L'annuncio ieri sera durante la direzione torinese del Partito Democratico, durante la quale Carretta ha spiegato come per la convocazione del congresso torinese, in cui verrà eletto il suo successore, bisognerà attendere il 2022.