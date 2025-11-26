Moncalieri, il centrodestra pensa ad un ex militare come candidato sindaco

Se il centrosinistra ha già fatto la sua scelta, puntando su Lorenzo Mauro, il portavoce del sindaco uscente Paolo Montagna, a Moncalieri il centrodestra non ha ancora scoperto le sue carte per quanto riguarda il candidato da mettere in pista per il voto amministrativo della primavera del 2026.

Il generale Fabio Sannella per il centrodestra?

Un nome, però, circola insistentemente da alcuni giorni: è quello di Fabio Sannella, generale in pensione dei Carabinieri (residente in città) con un lungo passato alla Dia, la Direzione investigativa antimafia), che sembra essere quella scelta civica auspicata da molti componenti della coalizione. Non c'è ancora nulla di ufficiale, comunque, resta in piedi anche l'ipotesi di un imprenditore del territorio o di un politico locale (tra questi Cristiano Monticone, il giovane avvocato di Fratelli d'Italia che sembrava essere il nome designato nel 2020): prima di Natale dovrebbero essere sciolte tutte le riserve.

Intanto, nell'incontro svoltosi nei giorni scorsi cui hanno preso parte, tra gli altri, Roberto Rosso (Forza Italia), Elena Maccanti (Lega) e Fabrizio Bertot (Fratelli d’Italia), si è parlato soprattutto di allargare il perimetro del centrodestra ad altre forze politiche e a liste civiche locali, prima di identificare chi sarà il 'capitano' della squadra che proverà a conquistare Moncalieri, storico feudo della sinistra.

Domenica prima uscita di Mauro candidato sindaco

Intanto, sul fronte opposto, domenica 30 novembre è prevista la prima uscita 'ufficiale' di Lorenzo Mauro come candidato sindaco. L'appuntamento è presso l’impianto sportivo di via Confalonieri, sotto lo slogan "Tocca a noi", dove verrà lanciata la lista "Moncalieri più di prima", con la scritta Mauro sindaco.

Non è causale la scelta della data: il 30 novembre 2015 Paolo Montagna vinceva le primarie conquistando la candidatura a sindaco e Mauro, che ne è l'erede designato, intende muoversi nel solco della tradizione ed anche del rispetto delle date.