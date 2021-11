Appuntamenti a Volpiano per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Volpiano propone due appuntamenti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.

Sabato 27 novembre alle 21, nella chiesa parrocchiale (piazza Vittorio Emanuele II), per ricordare le sofferenze delle donne afghane è in programma il concerto-spettacolo «Canto anche per te. La voce delle donne per le donne che non hanno voce», con il coro Imago Vocis e l’ensemble strumentale diretto da Marcella Tessarin, e letture a cura di Pierpaolo Congiu.

Commenta Irene Berardo, vicesindaco con delega al Sociale: «Credo che sia un’iniziativa importante perché mostra la grande sensibilità che Volpiano e le sue associazioni, in questo caso il Coro Imago Vocis (Istituto Lessona) e il Gruppo Donne, hanno nei confronti della lotta alla violenza di genere. Sottolineo l’importantissima collaborazione che il Comune ha avuto negli anni passati, e ora queste associazioni hanno, con Pangea perché, anche in un momento difficile a livello nazionale, è giusto aiutare le donne afghane, è giusto ricordarle e mantenere alta l’attenzione».

Il secondo appuntamento è domenica 28 novembre alle 21, nella Sala polivalente di via Trieste 1, con la proiezione del film «Il lungo giorno di Gloria», diretto da Chiara Crupi; al termine, dibattito insieme a Lina Borghesio, presidente del Centro antiviolenza «Punto a Capo» e Chiara Vercellini, psicoterapeuta.

Per partecipare agli eventi è necessario disporre della Certificazione verde Covid (green pass).