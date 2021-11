Sequestrati 48 Kg di cibo mal conservato in un negozio di via Madama

Giovedì sera gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno controllato un’attività commerciale in via Madama Cristina: le verifiche hanno evidenziato da subito numerose carenze in campo igienico-sanitario e il cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Nei congelatori in cucina e nel vano deposito sono state trovate diverse scatole di cartone sporche ed alcune buste aperte e ricoperte di ghiaccio contenenti ravioli, carne, pesce tritato e calamari, privi di etichettatura. Carne di maiale e ravioli ripieni erano stati sistemati su vassoi in acciaio, manchevoli di una qualsiasi copertura. Gli agenti hanno quindi sequestrato 48 chili di alimenti, mentre il titolare è stato denunciato: per lui anche multe per un totale di 7.700 euro.

Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti in due attività commerciali, nella stessa via Madama Cristina ed in corso Bramante, dove la Polizia Municipale ha elevato oltre 7800 euro di sanzioni nel primo locale e 5150 euro nel secondo per irregolarità amministrative.