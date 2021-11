Venerdì 26 novembre, test rapido HIV gratuito in tre sedi del progetto "Torino Fast Track City"

Venerdì 26 Novembre 2021 dalle ore 18 alle ore 22 presso tre sedi associative (Gruppo Abele, Corso Trapani 91/B Torino e-mail: vic@gruppoabele.org cellulare 3315753835; Casa Arcobaleno, Via Lanino 3/A e-mail: salutedicasa@gmail.com cellulare 3515774514; Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino, Via Bologna 171 telefono 3405322335 per contatto telefonico in settimana dalle ore 16 alle 18) sarà possibile accedere al test rapido HIV.

L’accesso sarà gratuito previa prenotazione telefonica o via e-mail. In 20 minuti si potrà ottenere il risultato del test. Il servizio è gestito e erogato da volontari appositamente formati e da personale medico e garantisce in caso di positività al test la presa in carico da parte dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

La prima data di offerta dei test si colloca all’interno dell’European Testing Week, dal 22 Novembre al 1 Dicembre 2021. Durante gli eventi organizzati dal progetto sarà inoltre possibile ricevere informazioni su tutte le malattie sessualmente trasmissibili, comportamenti a rischio e strumenti di prevenzione.