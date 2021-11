Le opere di Eugenio Bolley per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: nasce la Fondazione AIEF

Quando l'arte incontra la solidarietà: il pittore e scultore Eugenio Bolley ha infatti deciso di donare il suo intero patrimonio di opere alla neonata Fondazione AIEF, di cui è cofondatore insieme al presidente Tommaso Varaldo. L'organizzazione rappresenta un'evoluzione dell'omonima associazione di promozione sociale torinese per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Gli obiettivi: supportare i centri AIEF

L'obiettivo della Fondazione sarà proprio quello di supportare le attività dei centri AIEF, che tra le varie proposte annoverano sportelli di ascolto e caf sociale, servizi di primo aiuto e di orientamento con professionisti e iniziative sociali come la raccolta di materiale scolastico: “Ci sono – ha sottolineato Varaldo – ancora troppi bambini che subiscono violazioni dei propri diritti anche a causa del mancato investimento sulle politiche sociali. Per fortuna c'è chi, anche in Italia, non si rassegna e guarda al futuro perché i bambini, i giovani e le famiglie sono le cellule vitali della nostra società e non hanno bisogno di parole ma di fatti concreti”.

L'incontro tra i due fondatori

Il “colpo di fulmine” artistico di Varaldo con Bolley avvenne circa 20 anni fa quando Daniela Magnetti, madre del primo e all'epoca direttrice della Fondazione Palazzo Bricherasio, curò una mostra dedicata. La data scelta per la ratifica non è casuale, perché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: “La vita – ha commentato Bolley – mi ha donato molto e io ho sentito il bisogno di dare qualcosa: i bambini, così come tutte le persone fragili compresi gli anziani, vanno aiutati”.

Il sostegno istituzionale

Parole di sostegno alla Fondazione sono arrivate anche dai rappresentanti della Regione Piemonte: “Da presidente e da papà - ha dichiarato il governatore Alberto Cirio – posso dire che la Fondazione AIEF arricchirà un mondo del volontariato già bello ma che quando si occupa di bambini è ancora più bello: la Regione c'era, c'è e ci sarà sempre”. “AIEF - ha aggiunto l'assessore Maurizio Marrone - è da sempre un interlocutore valido nel sostegno ai diritti dell'infanzia”.