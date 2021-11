Rubano bottiglie di vino dalle cucine di una parrocchia: arrestati

Erano appena scattate le 23, in via San Gaetano da Thiene, quando è scattato il sistema di allarme delle porte di accesso di una chiesa. Il parroco, allarmato, ha visionato le immagini della videosorveglianza notando due soggetti nel cortile dell'oratorio. Immediata la chiamata al 112.



Le pattuglie della Squadra Volante giunte sul posto, dopo aver cinturato l'edificio, sono entrate nella struttura. Il primo uomo, un marocchino di 45 anni, nel tentativo di nascondersi alla vista dei poliziotti, si è nascosto sotto un furgone mentre il suo complice, un trentaseienne romeno, dietro una tavola di legno al piano interrato. Una volta scoperti, i due sono stati controllati. Accanto a loro è stata rinvenuta una borsa contenente 4 bottiglie di vino, trafugate nei locali della cucina, mentre nelle tasche del quarantacinquenne una lama riconducibile a un paio di forbici.



Da ulteriori accertamenti è emerso come il soggetto romeno fosse irregolare sul territorio nazionale e già gravato da un avviso orale emesso dal Questore di Torino. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto, denunciato per danneggiamento il trentaseienne, dopo aver provocato un'introflessione nella carrozzeria della Volante.