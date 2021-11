Torino: compie 1 anno Intraprendere Edizioni

Torino, dove si è appena svolta la XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro, è indiscutibilmente la patria dell’editoria. Sono, infatti, oltre 130 le case editrici torinesi, ed oggi, a nomi storici come Einaudi, Lattes, Paravia, UTET e Bollati Boringhieri, si aggiunge anche Intraprendere Edizioni, nuovo progetto di editoria online promosso dal noto portale Intraprendere.net.

Di quale argomenti tratta e qual è la mission di questa piccola, ma già molto attiva casa editrice torinese che oggi compie 1 anno? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Di quali argomenti tratta Intraprendere Edizioni

Intraprendere editore nasce nel 2020, dunque in un momento abbastanza critico per l’economia del nostro Paese e non solo, con l’intento di approfondire alcune delle tematiche che già vengono trattate su Intraprendere.net.

Se ancora non conoscessi questo portale, sappi che si tratta del primo sito italiano di risorse e idee di business per freelance e small business, il cui obiettivo fondante è, e rimane, quello di offrire un aiuto concreto a tutti coloro che vogliono cambiare lavoro e/o metter su un loro progetto imprenditoriale.

Fra gli argomenti affrontati, quindi da Intraprendere editore ci sono sicuramente tutti quelli già cari ai lettori del portale:

• Crescita personale;

• Creazione di impresa;

• Idee imprenditoriali innovative e vincenti del momento;

• Nuove professioni;

• Novità nel mondo del franchising (considerato come uno dei settori da prendere in considerazione per aprire un negozio in modo veloce e senza rischi).

Tenendo conto di queste tematiche, uno degli intenti di questa nuova casa editrice è senz’altro quello di fornire ai neo imprenditori nuovi strumenti pratici su come creare la loro attività in proprio, avviare un secondo lavoro, aprire un negozio a partire, soprattutto, da un cambio radicale di mentalità che lo porti a credere maggiormente in loro stessi e alle loro capacità.

La proposta editoriale di Intraprendere Edizioni ha quindi, come fine ultimo, quello di pubblicare testi divulgativi, formativi e tecnici attraversi cui dare la possibilità al lettore di conoscere e analizzare le nuove forme di business, fornendo lui più di un ausilio pratico qualora avesse l’intenzione iniziare subito una nuova attività.

A chi si rivolge Intraprendere Edizioni e qual è la sua mission

Questa nuova casa editrice online con sede a Torino, fondata solo da un anno ma con all’attivo già alcune pubblicazioni, si rivolge certamente ad un pubblico molto eterogeneo: neo imprenditori, franchisee, freelance, persone interessante ad avviare un secondo lavoro per arrotondare o anche semplicemente tutti coloro che sono interessati a trovare una propria strada per mettere su un’impresa e guadagnare.

Proprio per questo, le fonti e i modelli cui guarda Intraprendere Edizioni sono spesso quelli che si trovano nei paesi oltreoceano: l’Italia infatti non manca di persone che hanno voglia di cimentarsi nella creazione di una loro impresa, ma spesso mancano le idee, una mentalità sufficientemente aperta e alcuni strumenti di base.

Intraprendere.net nasce proprio per colmare velocemente questo gap, mettendo giovani e meno giovani che vogliono mettersi in proprio nel nostro Paese a realizzare il loro sogno più rapidamente e con maggiori chance di successo.

Quali libri sono stati già pubblicati da Intraprendere Edizioni

Uno dei libri che è già stato pubblicato dalla casa editrice di Intraprendere e che ha riscosso maggior successo di pubblico ha un titolo molto stimolante: “Fuga dall'ufficio: Il metodo in 7 passi per creare un’azienda prima di licenziarsi”.

Il testo, che nasce dall’esperienza diretta dell’autrice, Anna Porello, che è anche il direttore editoriale di Intraprendere Edizioni e Founder di Intraprendere SRL, spiega infatti, senza troppi giri di parole, come si fa a cambiare vita realizzando la propria idea di impresa.

Il lettore tipo cui si rivolge questo libro è dunque una persona ha già un lavoro ma non è soddisfatta di quello che sta facendo e vorrebbe cimentarsi in una nuova attività partendo da zero.

Esempio dopo esempio, consiglio dopo consiglio, l’autrice di questi libro illustra il percorso che lei stessa ha compiuto per realizzare il suo sogno di un lavoro indipendente (e anche ben remunerato!), andando per certi aspetti contro la logica del posto fisso che nel nostro Paese è ancora quella dominante.

Poco importa, quindi, se per raggiungere i tuoi obiettivi dovrai sconfiggere qualche pregiudizio, vincere la paura e tapparti le orecchie di fronte a chi ti dice che non ce la potrai mai fare: Intraprendere editore è convinto che tutti possono riuscire nell’impresa di creare un’impresa (perdonaci il giro di parole), basta essere sempre determinati, studiare, e anche qualora ai primi tentativi tu dovessi fallire, fare tesoro dei propri errori e andare avanti.

Questo percorso ovviamente non è precluso a nessuno: chiunque può cambiare vita, a 30, 40 o 50 anni, non importa. L’importante è crederci e…. Cominciare!

Attenzione, però, perché la “fuga” descritta da Anna e da Intraprendere non si configura mai come un salto nel vuoto, ma come un insieme di valutazioni ponderate che, se seguirai questo cammino, ti porteranno a licenziarti e cambiare vita solo dopo che la tua nuova attività avrà basi abbastanza solide da poterti garantire delle entrate stabili e sicure.

Chi è Anna Porello

Prima di concludere ci sentiamo in dovere di “fare le presentazioni” e di parlarvi di Anna Porello, l’autrice del libro di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, primo best seller di Intraprendere editore, e anche direttrice editoriale di questa neonata casa editrice.

Torinese, classe 1980, è laureata in Marketing e Comunicazione per le Istituzioni e le Imprese presso la Facoltà di Economia di Torino, dove ha anche conseguito un Master.

Dopo aver lavorato per oltre 15 come responsabile marketing di numerose aziende, anche di primissimo piano, nel 2016 ha lasciato l’attività di lavoro dipendente per dedicarsi, anima e corpo, al progetto Intraprendere, che ha visto prima la fondazione del portale omonimo rivolto alle piccole imprese che vanta migliaia di visualizzazioni ogni giorno e, a distanza di 4 anni, anche della casa editrice.