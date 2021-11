Legalità e trasparenza con il soggetto aggregatore, il vicesindaco metropolitano Montà "Facciamo crescere il rating di legalità sul territorio"

“Si tratta di un ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della pubblica amministrazione che rientra perfettamente nella nostra mission come soggetto aggregatore” spiega il vicesindaco metropoltano Roberto Montà.

Il soggetto aggregatore è una centrale di committenza qualificata per l’acquisizione aggregata di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione: si tratta di un sistema innovativo per fare acquisti da parte degli enti pubblici. Invece di migliaia di stazioni appaltanti che acquistano tutto, sono stati individuati pochi Enti, i soggetti aggregatori,che realizzeranno gli acquisti più significativi per alcune categorie merceologiche di particolare rilevanza. Un’organizzazione di rete che consente maggior efficienza, trasparenza ed economia.

I soggetti aggregatori sono la Consip e le Centrali regionali acquisti, Città metropolitane e Province che, avendo i requisiti necessari, si sono candidati e sono stati identificati dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) , secondo quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2014.

“Essere soggetto aggregatore è un’opportunità per la Città metropolitana di Torino che vuole fornire servizi al territorio, ma anche per i nostri Comuni che evitano complesse procedure d’acquisto e realizzano importanti economie di scala” aggiunge Montà ricordando che “abbiamo bisogno di un Ente che aiuti i Comuni a gestire con legalità, attenzione, competenza e professionalità le ingenti risorse che arriveranno dal PRNN e tutte le attività ordinarie. Un’occasione anche per restituire forza alla Città metropolitana che noi riteniamo debba essere traino del territorio. Possiamo far crescere il rating di legalità del territorio: sappiamo che a grandi risorse corrispondono grandi appetiti”.

Un tavolo nazionale ha individuato le categorie di acquisti dove l’aggregazione della spesa può portare a vantaggi più significativi; al tavolo istituito per legge presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipano Consip e quelle Centrali di acquisto regionali, Città metropolitane e Province che hanno i requisiti necessari. Tra le categorie merceologiche individuate Vigilanza armata Facility Management Immobili Pulizia immobili Guardiania Manutenzione immobili ed impianti Servizio di trasporto scolastico Manutenzione strade - servizi e forniture

“E’ utilissimo per i nostri Comuni conoscere le ultime e novità normative e le misure introdotte dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza sul quale tutti contiamo per poter ripartire dopo la lunga pandemia” conclude il vicesindaco metropolitano.

I prossimi incontri sono in programma martedì 23 novembre e mercoledì 1 dicembre