Tutte le iniziative organizzate dal Comune di Torino e dai sindacati per il 25 Novembre

La ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ e stata istituita il giorno 25 novembre dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. nel dicembre 1999 per sensibilizzare l'opinione pubblica e spingere ad agire per il cambiamento.

I dati sono allarmanti. Dal 1 gennaio al 7 novembre del 2021 sono saliti a 103 i casi di femminicidi commessi nel nostro Paese, come emerge dall’ultimo report diffuso in questi giorni sugli ‘omicidi volontari’, curato dal Servizio analisi della Direzione centrale della polizia criminale.

“La violenza maschile contro le donne – sottolinea Jacopo Rasatelli, assessore ai Diritti, alle Pari opportunità e alle Politiche sociali - è un fenomeno pervasivo, radicato nella cultura patriarcale, che trova nel femminicidio la sua espressione più estrema, ma che si esprime quotidianamente in parole e atti di prevaricazione dentro e fuori le pareti domestiche. Per questo serve un impegno costante, in un’alleanza strategica tra istituzioni, movimenti delle donne e servizi specializzati. E per questo sono così importanti il lavoro culturale, l’attenzione al discorso pubblico, la costruzione di un immaginario libero dagli stereotipi”.

“La Città di Torino – prosegue Rosatelli - ha da tempo costituito una rete di servizi per offrire un sostegno alle donne che subiscono violenza e accompagnarle in percorsi di emancipazione. Sarà massimo l’impegno del mio assessorato – che riunisce la delega alle Pari opportunità con quella alle Politiche sociali – per rendere sempre più consapevole ed efficace l’operato dei diversi servizi comunali coinvolti e per fare in modo che le politiche di pari opportunità siano sempre più integrate con quelle di welfare”.

La Città di Torino è impegnata da anni nel promuovere e sostenere iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Anche quest’anno il Servizio Pari opportunità della Città, in collaborazione con le associazioni e gli enti aderenti al Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD), ha organizzato un ricco programma di iniziative.

Nella Sala Rossa del Consiglio Comunale alle ore 11 si svolgerà la cerimonia istituzionale. La presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo e l’assessore Jacopo Rosatelli incontreranno i rappresentanti dei servizi preposti al contrasto alla violenza di genere e alla tutela delle donne vittime di violenze sul territorio cittadino per avviare un percorso di conoscenza, dialogo e condivisione delle attività messe in campo. L’incontro sarà anche l’occasione per dare il via agli eventi e alle iniziative per celebrare il ventennale del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne, istituito dalla Città di Torino nel 2000, in calendario lo scorso anno e rimandato a causa della pandemia.

Un lungo programma ideato per svilupparsi nei prossimi dodici mesi - dal 25 novembre 2021 al 25 novembre 2022 - con l'intento di valorizzare una rete unica in Italia, in grado di riunire intorno al tema della violenza sulle donne soggetti pubblici e privati che agiscono in sinergia per contrastare il fenomeno.

Con la collaborazione della Fondazione Contrada Torino Onlus è stata realizzata la campagna di comunicazione “Parliamo di violenza” per sensibilizzare tutti i cittadini attraverso cartoline e manifesti. Le cartoline - sulle quali saranno indicati i contatti dei quattro Centri antiviolenza cittadini e il numero unico nazionale 1522 a cui le vittime di violenza e stalking possono rivolgersi per richiedere aiuto e sostegno - saranno distribuite durante gli eventi del 25 novembre, nelle biblioteche civiche, negli uffici della Città aperti al pubblico e nei 13 enti pubblici che costituiscono la rete cittadina dei Comitati Unici di Garanzia.

Sotto il portico della Curia Maxima, in via Corte d’Appello 16, sarà allestita la mostra “Com’eri vestita?”. Si tratta di istallazioni che raccontano storie di abusi affisse accanto agli abiti in esposizione. Nelle intenzioni degli ideatori si intende rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti. L’esposizione è stata messa a disposizione della Città da Amnesty International.

La sera del 25 novembre la Mole Antonelliana si illuminerà e sulla sua facciata, oltre alla proiezione del logo del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne, l’Amministrazione ribadirà il suo impegno a contrastare il fenomeno con la frase “Torino dice no alla violenza contro le donne”.

Sui monitor delle fermate della metropolitana, in collaborazione con GTT e l’associazione Artemixia, sarà proiettato un breve video dal titolo “Insieme contro la violenza - 1 donna su 3 subisce violenza. Non sa che per uscirne può contare anche su di te”.

Anche quest’anno la Città aderisce alla campagna “Posto Occupato”: nei luoghi ad alta frequenza di pubblico su una sedia sarà posizionato un cartello per ricordare l’assenza di una donna vittima di femminicidio. L’iniziativa - partita nel 2013 da Rometta, piccolo comune in provincia di Messina - ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

Infine, in collaborazione con l’ufficio Pari opportunità e con il Servizio formazione del Comune di Torino, giovedì 25 novembre alle ore 14 al cinema Ambrosio, in corso Vittorio Emanuele 52, sarà proiettato il film “Nome di Donna” (2018) di Marco Tullio Giordana. La pellicola – che tocca le tematiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro – è l’ultima di una rassegna dedicata ai temi del lavoro riservata al personale della Città e sarà preceduta da un saluto dell’assessore Rosatelli. Alla proiezione farà seguito un intervento della consulente di fiducia della Città di Torino, avvocata Mirella Caffaratti, incaricata di fornire consulenza e assistenza alle/ai dipendenti comunali oggetto di molestie sessuali o morali.

Domani, mercoledì 24 settembre, Cgil Torino, Spi Cgil Torino e Silp Cgil organizzano, assieme alla Associazione Artemixia e Ipercoop Centro Commerciale Parco Dora l'opera Insieme contro la violenza: una installazione permanente per il contrasto alla violenza di genere. Saranno presenti: Anna Rossomando Vicepresidente del Senato, Elena Petrosino Segreteria Camera del Lavoro CGIL Torino, Ramia Davide Ghirardello Consiglio Direttivo di Anima Universale, Jacopo Rosatelli Assessore alle Pari Opportunità Città di Torino, Sara Cariola Vicepresidente e Coord. Comm. Sanità e Servizi Sociali Circ. 4 Torino, Carla Bezzegato Responsabile di zona politiche sociali Nova Coop, Anna Zucca Presidente E.M.M.A. Onlus, Rosalba Castelli e Anna Olmo.

Giovedì 25 novembre Silp Cgil organizza un convegno formativo in presenza, e online per i partecipanti di altri territori nazionali e per le scuole, sullo specifico tema dell’eliminazione della violenza contro le donne che si svolgerà tra le ore 9.00 e le 13.00, nel Salone “Pia Lai” della nostra sede di via Pedrotti 5 in Torino.

Condurrà la giornata Nicola ROSSIELLO e si alterneranno, come relatrici e relatori: la Dott.ssa Cristina BIGLIA, Ginecologa, ASL TO 1; il Segretario Generale SilpCgil Torino, Tommaso CANELLI; la Dott.ssa Cristina CIVILOTTI, Psicologa, Docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino; il Dott. Cesare PARODI, Procuratore Aggiunto Coordinatore del Gruppo Reati contro le fasce deboli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; il Dott. Michele POLLERI, Avvocato del Foro di Torino, formatore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in materia di violenza contro le donne; il Dott. Jacopo ROSATELLI, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino. A questi si aggiungeranno i dirigenti sindacali della CGIL e del Silp Cgil.

Lunedì 29 novembre, alle ore 15, presso la sede Ugl di Torino di via Bionaz 23/f, si terrà l’inaugurazione della “panchina rossa”, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. L’evento sarà svolto in collaborazione con il centro antiviolenza “u.d.i.re.”: il primo ed unico centro antiviolenza d'Italia senza limiti di genere, a tutela di tutte le persone (donne, uomini, bambini, anziani, disabili e lgbtq+) vittime innocenti di maltrattamenti e/o violenza.

Grazie a questa importante collaborazione, l’Ugl d’ora in poi avrà gli strumenti e il supporto necessario per offrire un servizio di assistenza psicologico e legale a tutte le persone vittime di qualsiasi forma di violenza.