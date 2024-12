Fabio Volo presenta il suo ultimo libro al Circolo dei lettori di Torino

Va verso la conclusione il programma di dicembre del Circolo dei lettori. Tra gli ospiti di questa settimana, Fabio Volo.

Lo scrittore terrà un incontro martedì 17 dicembre nell'ambito della rassegna Pagine che cambiano il destino, durante il quale presenterà al pubblico torinese il suo ultimo libro,Balleremo la musica che suonano (Mondadori).

A dialogare con Volo sarà Federica Furino

Un ragazzo si sente fuori posto e parte alla ricerca di un altrove. Scopre i libri e trova il coraggio di cambiare vita, perché le pagine gli aprono uno spazio possibile per sé. Ma scegliere la propria strada significa anche affrontare i dolori di chi resta, come quel padre che era stato il suo grande eroe triste. Perché un figlio che ha un genitore infelice si sente in colpa a toccare la felicità.