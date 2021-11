Terze dosi, il Piemonte è in prima fila: "Siamo la migliore regione d'Italia. I numeri dei ricoveri sono ben diversi dal 2020"

Sono giorni complessi, per il mondo della sanità, anche a Torino in Piemonte. E lo sa bene Carlo Picco , direttore generale della Asl Città di Torino: " Le implicazioni sono innanzitutto organizzative, con una terza dose anticipata: dobbiamo rivedere una struttura che già così però ci ha permesso di essere ai vertici a livello nazionale. Siamo la regione migliore d'Italia. Ci sono riunioni in corso per adattare i nostri hub ".

"Le terze dosi stanno andando benissimo, tanto che siamo la prima regione in Italia - ribadisce Picco - Comune e Regione stanno lavorando molto bene". Ma c'è chi non intende vaccinarsi, in senso assoluto. "C'è ancora una sacca di 500mila persone, che sono tante anche se non percentualmente, che non vogliono sottoporsi al vaccino. È stato fatto di tutto, per avvicinarle e continueremo a lavorare perché comunque circa 500 prime dosi le facciamo ancora, quotidianamente. Nel frattempo cercheremo di mettere in sicurezza le fasce più a rischio, proprio con la terza dose".