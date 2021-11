Cashflow più integrato con Dashero, la nuova piattaforma che facilita il lavoro degli imprenditori digitali

L’evoluzione del sistema impresa si è spostata progressivamente verso il settore digitale, con una transizione che in alcuni casi ha trovato la resistenza di una inerzia istituzionale e di visioni ancorate al passato.



Complice anche la pandemia, il settore digitale ha comunque preso il volo, destinato a cambiare radicalmente molte abitudini di consumo e la modalità stessa di usufruire di prodotti e servizi.

L'esigenza di nuovi strumenti da parte di un pubblico più evoluto ha portato anche all'ascesa di prodotti realizzati espressamente per soddisfare alcuni bisogni. Ne è un ottimo esempio Dashero, la start up nata per rispondere a un segmento trainante e in continua crescita, ovvero quello degli imprenditori digitali.



Per gli addetti al settore digitale infatti e per coloro che operano nel mondo delle crypto valute, monitorare e tenere tutti gli aspetti del proprio business sotto controllo non è cosa affatto semplice: Dashero è la risposta per avere tutti gli investimenti online davanti agli occhi, in un'unica dashboard.

Un’integrazione attiva dei settori di business con Dashero

Dashero, la nuova piattaforma SAAS, propone un approccio differente rispetto alla proposta di mercato attuale ed è stata sviluppata per gli imprenditori che hanno un'esigenza reale di controllo sul loro cash flow.



La tendenza attuale è quella di un bisogno di visualizzazione e gestione semplificata dei propri assets e questa start up, nata proprio dall'idea di quattro imprenditori digitali italiani, è costruita per coniugare esigenze vecchie e nuove.



A trainare i bisogni del business sono da tempo gli strumenti per il controllo sulle criptovalute, settore che, con l'effettiva globalizzazione del mercato del lavoro e dell'impresa digitale, è cresciuto in maniera importante e rappresenta ancora un'interessante opportunità di investimento.

Quali sono le caratteristiche di Dashero

Questo software ha un approccio operativo estremamente semplice, che lascia da parte l'obbligo di saltare da un panel all'altro perdendosi tra dashboard e piattaforme a volte troppo tecniche e non scalabili.



Per ogni singolo progetto, infatti, è possibile monitorare il cash flow su una singola interfaccia, che aiuta a controllare i dati in tempo reale e permette approfondimenti solo quando occorrono.



Non è una semplificazione ma la risposta a un bisogno concreto dei professionisti del settore, perché chi opera con le criptovalute per esempio sa che la loro grande volatilità impone un monitoraggio rapido e puntuale del capitale.



La semplificazione è l'unica strada percorribile per mantenere il controllo sui guadagni e Dashero permette di osservare minuto per minuto le fluttuazioni e muovere i capitali da un supporto all'altro.

Gestione all in one per Ads e crypto

Con il sistema integrato proposto da Dashero, chi ha una campagna attiva di Ads, come per esempio un'agenzia pubblicitaria, può mantenere tutto sotto controllo in una singola piattaforma di Software as a Service.



Si può avere un quadro approfondito di più realtà, come i network di affiliazione, le piattaforme di gestione per Google Ads e per Facebook Ads oltre che le singole fonti di traffico, strutturando un'analisi del cashflow su una sola schermata attiva.



I partner commerciali potranno essere integrati su una singola piattaforma, con un'interfaccia espandibile e pensata per non stancare la vista o togliere concentrazione, con una grafica pulita e un menu facile da navigare.



La dashboard lineare elimina la necessità di saltare da un'interfaccia all'altra, in cerca di una risposta tra la mole di fluttuazioni e dati, favorendo la possibilità di tenere sotto controlli tutti i parametri più utili.



La piattaforma Dashero consente anche la registrazione di contatti con banche e fornitori, mantenendo ogni elemento ben visibile sulla schermata e facile da richiamare per un controllo specifico o per qualsiasi tipo di operazione che può essere necessaria durante la gestione quotidiana degli affari.

Dove si impiega Dashero

Il monitoraggio dei dati è la base del business digitale e molto spesso, l'utilizzo di strumenti ottimizzati per una singola applicazione, acquisiti da più sviluppatori e non compatibili con il giusto grado di integrabilità, porta ad avere sul desktop una quantità eccessiva di software e piattaforme aperte.

Tutto ciò rende difficile una consultazione rapida e chiara, mettendo a rischio la possibilità di approfittare di opportunità di guadagno.



Su una sola dashboard, come quella di Dashero, invece, si può tenere sotto controllo un'enorme quantità di informazioni senza perdersi, aprendo e chiudendo le singole funzionalità quando occorre.



Nella dashboard inoltre, si possono aggiungere domini e progetti, campagne di advertising, proprietà e collaboratori, persino i veicoli che in alcuni settori sono un vero e proprio strumento di gestione del capitale, e naturalmente le criptovalute, con il loro traffico.