Atc approva il piano triennale degli obiettivi

Un’opportunità di rilancio che non si vedeva da decenni e porterà l’investimento per la manutenzione straordinaria degli immobili dell’Atc del Piemonte Centrale dai 7 milioni spesi nel 2019 a oltre 250. Un “tesoretto” che l’Agenzia vuole investire al meglio e nei tempi previsti per l’ottenimento dei finanziamenti. Per questo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato questa mattina un documento di programmazione per il triennio 2022-2024, mettendo nero su bianco gli obiettivi strategici.

In primo piano naturalmente, ci sono la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare, grazie ai fondi già stanziati e a quelli in arrivo. Sempre con gli interventi in programma, si punta ad aumentare la classe energetica degli edifici, rendendoli più sostenibili per l’ambiente e per le tasche degli abitanti. Infine, migliorare la qualità di vita nei quartieri di edilizia sociale, attraverso la diffusione di servizi direttamente sul territorio, una più puntuale pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e il rafforzamento dei servizi di prossimità in collaborazione con il terzo settore.

"Dopo decenni difficili per il comparto dell’edilizia sociale, il triennio che ci attende ci permetterà, grazie ai benefici fiscali e ai fondi messi a disposizione dal Governo e dalla Regione nell’ambito del Pnrr e di altri importanti progetti, di avviare una profonda riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico – spiega il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - Far partire nuovi cantieri significherà preservare interi quartieri dal degrado, renderli più sicuri e più efficienti dal punto di vista energetico e migliorare significativamente la qualità di vita per coloro che vi abitano e che vi abiteranno in futuro. Per questo non intendiamo arrivare impreparati a questo importante appuntamento e abbiamo già avviato una riorganizzazione dell’Agenzia e del lavoro per cogliere al meglio le sfide che verranno".