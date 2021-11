Scommesse sportive: guida introduttiva al betting per vincere fin da subito

Il mondo delle scommesse sportive in Italia è molto vasto ed articolato: abbraccia tutti gli sport e le competizioni sportive nazionali come quelle internazionali trascendendo la passione sportiva e diventando un lavoro oltre che uno stile di vita.

Per orientarsi nel mercato del betting, la principale distinzione che è necessario conoscere prima di compilare la schedina e formalizzare la propria puntata è che le scommesse sportive si articolano in tre tipologie: singole, multiple e sistemi.

Le diverse tipologie di scommesse

Le scommesse singole sono l’opzione più semplice disponibile sul mercato del betting. Consistono nello scommettere su un singolo evento alla volta, ad esempio l’esito della partita o il numero di reti segnate durante il match. La scommessa singola è ideale sia per chi desidera puntare di più limitando i potenziali rischi, sia per chi si approccia alle scommesse sportive per la prima volta. Le possibilità di vincere una scommessa singola sono alte, ma nel gestire il proprio portafoglio scommesse occorre tener presente che le potenziali vincite sono basse perché le scommesse singole implicano un rischio è relativamente contenuto.

Le scommesse multiple permettono di puntare su più eventi di qualunque sport contemporaneamente, da un minimo di due fino a dodici o anche trenta eventi, a seconda del bookmaker. La scommessa multipla comporta un rischio maggiore rispetto alla singola perché per vincere è necessario che tutte le puntate si rivelino esatte. Il rischio maggiore è però compensato dal poter ambire a vincite alte.

I sistemi sono la tipologia di scommessa sportiva più complicata. Si tratta di una serie di scommesse multiple in combinazione. La particolarità dei sistemi è che la scommessa può risultare vincente anche se non tutti i pronostici sono corretti. Per esempio, in un sistema 5/6 si ha un margine di errore, mentre un sistema 4/6 consente di commettere due errori senza che questo infici la vittoria. Va da sé che l’eventuale vincita sarà ridotta quanti più saranno gli errori commessi nei pronostici.

Su cosa si scommette?

I palinsesti dei bookmaker italiani offrono una grande quantità di quote disponibili. La più amata è la scommessa 1x2 che consiste nel pronosticare l’esito della partita al termine dei minuti regolamentari (1x2 finale) o al termine del primo tempo (1x2 primo tempo). In poche parole, si scommette se ci sarà la vittoria della squadra di casa (1), della squadra in trasferta (2) o se sarà pareggio (x).

Anche la scommessa doppia chance consiste nel puntare sull’esito del match, ma garantisce una duplice possibilità di vincita perché si punta contemporaneamente sulla vittoria o pareggio della squadra di casa (1x), sulla vittoria o pareggio della squadra ospite (x2) o sulla vittoria di una delle due squadre (12).

Se da una parte le scommesse sportive come la 1x2 interessano i risultati degli eventi, altre scommesse molto utilizzate dai giocatori sono quelle relative ai goal. L’under/over è una quota sempre presente tra quelle offerte dai bookmaker. Richiede di pronosticare se il numero di goal segnati al termine della partita, oppure al termine del solo primo o secondo termine, è più (over) o meno (under) rispetto ad un valore proposto dal bookmaker. Altrettanto gettonato è il goal/no goal per il quale bisogna puntare su un finale di partita senza goal (no goal) o con entrambe le squadre che hanno segnato almeno una rete a testa (goal).

Scendendo più in dettaglio, e aumentato il rischio, si può scommettere su quale sarà il giocatore che segnerà il primo goal della partita. In questo caso la puntata da fare è sul primo marcatore.

Come si calcolano le vincite

Quando si scommette, che sia in una sala scommesse oppure online, il sistema fornisce in automatico il calcolo della quota e della vincita potenziale. Per gestire al meglio il proprio portafoglio scommesse e per ponderare le azioni da intraprendere è comunque utile padroneggiare il metodo usato per calcolare le vincite e saper effettuare i calcoli anche in autonomia.

La vincita totale per le scommesse singole, che non prevedono bonus, si ottiene prima moltiplicando la quota fornita dal bookmaker per l’importo giocato e poi, per ottenere la vincita netta, occorre sottrarre al risultato ottenuto l’importo giocato.

Nel caso di una scommessa multipla invece le variabili da tenere in considerazione per il calcolo della vincita sono di più: le quote, una per ogni partita giocata, e l’eventuale bonus. Ne risulta che il calcolo per la vincita di una scommessa multipla richiede di moltiplicare ogni singola quota che compone la schedina, per poi moltiplicare questo risultato per il bonus multipla e successivamente per l’importo giocato.

Tutto chiaro? Ora che hai i fondamentali sei pronto per diventare un buon scommettitore, uno che vince e sa gestire le puntate con l’esperienza d’un investitore!