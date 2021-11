Verso la manifestazione di piazza Castello: sciopero e assemblee a Rivoli e Grugliasco. "Basta con la riforma Fornero"

"Stiamo facendo assemblee nei luoghi di lavoro che sono molto partecipate e seguite con attenzione dalle lavoratrici e dai lavoratori - dicono Giorgio Airaudo segretario generale della Fiom Cgil Piemonte ed Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil di Torino -. Il tema delle pensioni è molto sentito, molti lavoratori mettono in evidenza come la riforma Fornero sia iniqua, sbagliata e troppo penalizzante soprattutto per chi svolge lavori gravosi. Pensiamo che il Governo debba tenere in considerazione il punto di vista del lavoro e trovare delle giuste soluzioni per correggere i gravi errori commessi nel passato. Intanto domani saremo in piazza Castello a manifestare per far sentire la voce del lavoro, la voce di chi, soprattutto negli ultimi due anni di pandemia, è stato fondamentale per non far cadere nel baratro l’economia del nostro Paese".