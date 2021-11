FestivaLieve ad Asti: oggi protagonisti Milani, Legolize e Lessa [FOTOGALLERY]

Dopo gli incontri di ieri, che hanno visto protagonisti Simona Ventura e il campione del mondo 2006 Gianluca Zambrotta (cui fanno riferimento le foto scattate da Efrem Zanchettin-Merfephoto che troverete a fine articolo), gli appuntamenti astigiani della prima edizione del FestivaLieve - manifestazione culturale voluta dall’associazione Feed di Asti, in parternariato con Comune, Provincia e Regione, in occasione della prima Fiera nazionale del tartufo di Asti – proseguiranno con una ricca seconda giornata.

Apertasi già in queste ore con una matinée per le scuole dello spettacolo “Oh my God”, proseguiranno alle 15, presso l’Università di Asti, con la lezione di Armando Milani, designer autore del logo dell’Onu con la colomba, incentrata sul tema “Design, grafica e comunicazione: un dialogo in divenire”. Nel corso della lectio, verranno anche presentati i manifesti di comunicazione sociale che gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo hanno preparato dopo un laboratorio formativo con lo stesso Milani.

L’incontro delle 18.30 al Palco 19 con i Legolize, i geniali maghi dei social e testimonial della Lego chiuderà il pomeriggio, mentre la notte sarà animata da un Fever party con la top model e dj Fernanda Lessa, in programma sempre al Palco 19.