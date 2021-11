Hockey su prato: la Regione stanzia 250mila euro per l’impianto sportivo polivalente "Tazzoli"

La Regione Piemonte ha deciso di stanziare 250mila dei 278mila euro che serviranno per un intervento di riqualificazione e ammodernamento dell’ impianto sportivo polivalente "Tazzoli Hockey" . Questi fondi serviranno principalmente per il rifacimento del campo da gioco in erba sintetica e per garantire le attività legate a uno sport praticato da molti atleti e su cui la Regione ha deciso di investire.

Città di Torino dedicata alla disciplina dell’hockey su prato. La struttura si trova nell’area sud ovest della Città. Essendo l’unico nella Città di Torino dedicato alla disciplina dell’hockey su prato, l’impianto è utilizzato intensivamente per attività di avvicinamento alla disciplina dell’hockey da parte delle scuole, delle giovani generazioni, per gli allenamenti e per le competizioni di livello agonistico organizzate dalla Federazione Italiana Hockey. Nell’impianto sono inoltre stati ospitati eventi di rilievo nazionale che hanno attratto un vasto pubblico. Oltre ad un campo regolamentare da hockey su prato (m 68 x m 105) in erba sintetica illuminato, nell’impianto sono presenti anche un campo di calcio a 5 in erba sintetica illuminato, un campo di calcio a 8 in erba sintetica illuminato (m 58,20 x m 37,50), una tribuna con 98 posti a sedere, una tribuna adiacente ai campi di calcetto, nonché un’area verde. Vista la sua unicità per la disciplina dell’hockey su prato l’impianto sportivo “TAZZOLI HOCKEY” ha dunque un’importanza strategica per la Città di Torino e per la Regione Piemonte. Ed è proprio per questo che la Regione Piemonte intende sostenerla.