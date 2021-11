Visionary Days: 2.500 giovani si confrontano sul futuro e sulle sue possibilità

Quanto veloce sarà il domani? È stato questo il tema della quinta edizione di Visionary Days: un brainstorming collettivo di 10 ore che ha visto la partecipazione attiva di 2500 ragazzi under 35 da tutta Italia. Suddivisi in 250 tavoli virtuali, si sono confrontati sui cambiamenti che stanno vivendo e il futuro che condivideranno nei prossimi anni.

"Siamo la generazione di chi fugge, ma stiamo davvero scappando da qualcosa? Forse è la società che ci tiene fuori, o siamo noi che non riusciamo a capire esattamente da cosa stiamo scappando. Fuggire è una forma di deresponsabilizzazione in un tempo che ci chiede di performare, produrre. Dobbiamo essere veloci, scattanti, avere un obiettivo ed essere disposti a lottare per raggiungerlo" commenta uno dei giovani partecipanti.

"Nella sharing economy, non paghiamo più per essere proprietari di un bene o un prodotto, paghiamo solo il tempo in cui utilizziamo qualcosa" aggiunge un altro.

"Se la mobilità è il problema dobbiamo risolverlo trovando la giusta equazione tra sostenibilità ed equità. Qualsiasi intervento strutturale deve tenere in considerazione l’ambiente, le persone che lo subiscono o che ne potranno un giorno beneficiare. Investire nelle infrastrutture ci concede almeno il lusso delle alternative" concludono.

Organizzato dall’associazione Visionary, un gruppo cento ragazzi provenienti da tutta Italia, Visionary Days è un esperimento di visione collettiva che fa incontrare persone con differenti background: ogni tavolo digitale di confronto è infatti composto da dieci partecipanti, in collegamento sulla piattaforma Zoom, selezionati in modo da essere il più possibile vari per età, provenienza, percorso di studi o professione.