I cantonieri festeggiano a Grugliasco la loro patrona Santa Barbara

Sabato 4 dicembre i cantonieri della Città metropolitana di Torino festeggiano la ricorrenza di Santa Barbara, la patrona dei minatori, degli addetti alla preparazione e custodia degli esplosivi, degli armaioli, della Marina Militare, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle armi di Artiglieria e Genio, dei geologi, dei montanari, dei lavoratori nelle attività minerarie e petrolifere, degli architetti, degli stradini, degli artisti sommersi, dei campanari e, appunto, dei cantonieri.

Tradizionale appuntamento di tutto il personale della Direzione Viabilità della Città metropolitana, a causa del Covid c’è stata una inevitabile sospensione, anche se i i tecnici e i cantonieri non hanno praticamente mai smesso, durante i lockdown, il loro servizio sulle strade metropolitane.

La funzione religiosa in memoria dei cantonieri defunti è in programma alle 11 nella chiesa di San Cassiano Martire in Via F. Cravero. 18 a Grugliasco. Alle 12,30 è in programma il tradizionale pranzo al ristorante “Pranzo al Salone “La Nave” presso il Parco culturale Le Serre, sempre a Grugliasco.

Alla Messa e al ritrovo conviviale parteciperà il vicesindaco metropolitano Roberto Montà: “Sono lieto che si possa tornare a festeggiare Santa Barbara nella mia città. Il quotidiano intervento dei cantonieri è indispensabile per garantire la transitabilità dei quasi tremila chilometri di strade di competenza della Città metropolitana. Il loro lavoro è strategico e, per quanto possibile, non si arresta mai. Dobbiamo molta riconoscenza e tutta la nostra attenzione a chi, con il suo quotidiano lavoro, ci permette di muoverci liberamente sulle strade che, per essere sempre percorribili in ogni condizione di tempo e di traffico”.