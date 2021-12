Teatro Regio, Lo Russo sceglie l'imprenditrice Francesca Ramondo per il CdI

Il sindaco Stefano Lo Russo sceglie l'imprenditrice Francesca Ramondo come rappresentante del Comune nel Consiglio di indirizzo del Teatro Regio . Classe 1974, il suo nome si è imposto su altre sette candidature dove spicca quella dell'ex presidente della Reggia di Venaria Reale Paola Zini .

Dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università di Torino, Ramondo è stata Amministratore Delegato del gruppo T18 dal 2004 al 2009, per occuparsi poi dal 2013 al 2020 di selezionare "delle iniziative, finanziare i progetti selezionati (come Mutuiperlacasa, Jusp, Pepoli, Digitouch , Qadra, ecc..) con società di venture capitali e business angel creando posti di lavoro".

Ad avanzare la candidatura anche Marzia Camarda, già nel CdA della Fondazione Einaudi, l'economista e docente della Luiss di Roma Marco Magnani e il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia Gianmarco Montanari.