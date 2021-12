Bardonecchia festeggia il Natale con tre diverse iniziative tra cui la Casetta di Babbo Natale

L’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dopo aver provveduto a distribuire ai commercianti e ai negozianti degli alberelli natalizi naturali per abbellire il paese in questi giorni di festa prima del Santo Natale, propone dal 4 al 24 dicembre tre iniziative rivolte a residenti, villeggianti italiani e stranieri.

Ritorna "Ti regalo una Parola", proposta che invita tutti a lasciare un pensiero o un augurio racchiuso in una semplice dolce parola d’amore sul sito www.prolocobardonecchia.com che verrà quindi intagliata su legno e che appesa come decorazione sugli alberelli natalizi.

Sabato 4 dicembre alle ore 15.00 viene aperta “La casetta di Babbo Natale” allestita nei giardinetti piazza Alcide De Gasperi, antistanti il Palazzo Civico dove sarà possibile incontrare Babbo Natale, nei giorni prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei seguenti giorni:

Sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19, giovedì 23 e venerdì 24, sarà inoltre possibile scrivere, anche con l’occorrente messo a disposizione, la letterina con destinazione Polo Nord e partecipare al laboratorio “Crea il tuo addobbo di Natale”.

Sabato 4 alle ore 18.00 per “Illuminiamo il Natale”, verranno contemporaneamente accese al suono della filodiffusione di via Medail e con un ben augurante brindisi di inizio stagione invernale, le luminarie, gli addobbi e la casetta di Babbo Natale.

"Con grande partecipazione dei commercianti – dice Carola Vajo, presidente della Pro Loco – torniamo a illuminare e abbellire le vie centrali del paese, con decori naturali realizzati dai bimbi delle scuole di Bardonecchia e parole da regalare al proprio commerciante del cuore. A fine stagione con la festa dell’albero ritorneranno protagonisti i nostri bimbi e l’ambiente, insieme a loro andremo a ripiantarli per regalare nuova energia al nostro ambiente. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alle ore 18 per le vie del centro per countdown accensione e Brindisi di inizio stagione nei nostri bar del paese".