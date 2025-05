Dal palco dell’Ariston a quello di Grugliasco: arriva “...in quel di Sanremo”

Secondo appuntamento della rassegna "Primavera al Perempruner" sabato 17 maggio con un evento speciale ed imperdibile: il pianoforte e la voce di Diego Amedeo e l’Ensemble Magister Harmoniae con lo spettacolo “... in quel di Sanremo” che tratta il Festival della Canzone Italiana in tutte le sue sfaccettature.

Cover e ospiti

Non solo i brani in gara, ma anche le cover e gli ospiti speciali che si sono divisi il palco del Teatro Ariston, raccontano la Musica Italiana e con essa la Storia dell’Italia e la sua evoluzione nel corso degli anni. Il Festival di Sanremo infatti riflette il cambiamento di usi e costumi della nostra società, osservabile sia attraverso i testi delle canzoni, sia attraverso i personaggi e le vicende che lo popolano e i temi di cui si discute fuori e dentro al teatro. Ospiti dell’evento saranno anche i cantanti solisti ed il Coro Cantintondo dell’Associazione Musica Insieme Aps.

La rassegna "Primavera al Perempruner", che ha preso il via sabato 12 aprile, vede la Direzione Artistica di Viartisti Teatro, con il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Grugliasco a cui si aggiunge la collaborazione della Società Le Serre. Il cartellone è caratterizzato dalla sinergia tra realtà professionali e associative del territorio grugliaschese, presenta cinque titoli tra teatro e musica ed è la prima sezione del progetto che proseguirà in autunno con “Autunno con gli artisti al Perempruner”.

Diego Amedeo… L'uomo, l'artista...

Classe 1997, si è laureato in pianoforte a pieni voti presso il conservatorio G. Verdi di Torino. Accanto all'attività didattica affianca quella concertistica sia come solista, sia in duo o trio. Il suo repertorio spazia dalla musica leggera italiana e internazionale, cantata e suonata, alla musica classica e contemporanea al pianoforte.

Il tributo tematico più significativo è dedicato a Elton John e ai suoi maggiori successi.

Maestro accompagnatore per cori e masterclass, ha condiviso il palco con cantanti come Giò Di Tonno, Fabrizio Voghera, Ilaria Deangelis e Gianmarco Schiaretti (cast di Notre Dame de Paris). È stato insegnante di pianoforte in Associazione Musica Insieme APS ed ha collaborato con l'Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco, diretta dal M° Elena Gallafrio, in qualità di pianista, maestro collaboratore e insegnante preparatore, suonando nei concerti al “Firenze Youth Festival” nel 2022 e al Festival “Summa Cum Laude” di Vienna presso le prestigiose sale da concerto "Musikverein" e "Haydnsaal” nel 2023.

Sabato 17 maggio 2025 ore 21

Concerto “… in quel di Sanremo”

Tributo al Festival della Canzone Italiana

Piccolo Teatro Perempruner

Piazza Giacomo Matteotti, 39 – Grugliasco (TO)

Acquisto biglietti

ON LINE: https://www.leserre.org/news/292/il-teatro-perempruner-rinasce-dal-12-aprile-al-via-la-rassegna-%E2%80%9Cprimavera-al-perempruner%E2%80%9D

ON SITE: presso la segreteria SOCIETA' LE SERRE nel Parco Culturale Le Serre

2° piano Villa Boriglione - Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

Orari:

Lun 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Mar, Mer, Gio 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Ven 9:00 - 13:00

Solo pagamenti elettronici o Satispay

Sabato 17 Maggio la biglietteria resterà aperta dalle 20 alle 21 presso il Piccolo Teatro Perempruner.

Regole per il biglietto gratuito:

Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto gratuito, presentando un documento attestante la disabilità.