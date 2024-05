Tentano di rapinare un 30enne, prendendo a calci anche il suo cane: arrestati

In manette due marocchini di 25 e 26 anni con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Erano circa le cinque del mattino quando una pattuglia della Polizia, transitando in corso Giulio Cesare, si è accorta che un uomo di trent’anni in compagnia del suo cane era rincorso da tre persone: il gruppo, alla vista degli agenti, ha cercato di darsi alla fuga.



Colpito al volto e cani preso a calci

In due sono stati subito bloccati dai poliziotti. Poco prima il trio si sarebbe avvicinato al trentenne, con fare minaccioso, bloccandolo. Mentre frugavano nelle tasche della vittima, uno dei soggetti lo ha colpito con un pugno al volto: il quattro zampe è stato preso a calci.

Denunciati per violazione di norme sull'immigrazione

La vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire, mentre i tre lo hanno inseguito minacciandolo che gli avrebbe sparato, così come al cane. L’arrivo della volante ha interrotto l’aggressione.

I due marocchini sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione,