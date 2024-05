I genitori salgono sul palco per la recita di fine anno: a Collegno va in scena "Il Bosco che corre"

La storia dell’associazione, e dello spettacolo, parte da lontano. Nel 2017 un gruppo di genitori della Scuola Salvo D’Acquisto di Collegno, dopo avere visto tanti spettacoli dei propri figli, decise di fare una sorpresa ai più piccoli e, con la complicità delle maestre, mamme e papà misero in scena una recita di fine anno, per i propri figli. Un’emozione inattesa per i bambini e un’esperienza preziosa per i genitori che hanno deciso di ripetere l’iniziativa. Lo scorso anno per tutte le classi della scuola e quest’anno per l’intero circolo scolastico. Sono cresciuti i bambini e anche il progetto dei genitori è diventato più ambizioso: uno spettacolo dedicato alla solidarietà che ha coinvolto i genitori di tutte le scuole del Circolo Marconi che, questa volta, si esibiranno non solo per i propri figli ma per l’intera cittadinanza. Ancora una volta ignari della performance artistica dei propri genitori i più piccoli hanno partecipato indirettamente all’allestimento dello spettacolo: le scuole in queste settimane hanno infatti proposto ai bambini della scuola dell’infanzia degli elaborati sul tema della solidarietà e delle attività pratiche per la realizzazione delle foglie che saranno utilizzate nella scenografia dello spettacolo. Un lavoro collettivo all’insegna della sorpresa, delle emozioni e dello scoprirsi tutti bambini e tutti protagonisti del grande spettacolo della crescita.