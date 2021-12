A Stupinigi sono già iniziate le feste, inaugurato 'Natale è Reale' per la gioia di grandi e piccini (FOTO e VIDEO)

L'edizione 2020, cancellata dalla pandemia, sembra lontana molto più di dodici mesi. Il coronavirus non è stato debellato, ma "c'è tanta voglia di normalità e iniziative come queste, che richiamano alla magia delle feste, sono quello che serve per affrontare una vera ripartenza". Con queste parole il sindaco Giampiero Tolardo ha accompagnato il taglio del nastro della kermesse 'Natale è Reale', ospitata tutti i sabati e le domeniche fino al 19 dicembre nella splendida location della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Gioia per i bambini (e i grandi)

Bancarelle, stand, presepi, curiosità, area food, ma soprattutto la casa di Babbo Natale, dove poter incontrare gli Elfi e il personaggio più amato dai piccoli, per consegnare la propria letterina e farsi fare una foto con lui. 'Natale è Reale' è tutto questo, con espositori arrivati da tutta Italia, come ha ricordato l'organizzatrice Loredana Tursi: "Ci sono espositori arrivati anche da Puglia, Romagna, con tour operator giunti dalla Liguria e da altre regioni per essere qui: significa che negli anni, malgrado tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 20 mesi, questa è diventata una manifestazione di stampo nazionale".

Il coinvolgimento delle scuole

E' stato sottolineato come, complice la pandemia, si sia dovuto fare tutto in gran fretta, "abbiamo corso, ma siamo riusciti a fare partire la macchina, pur partendo solo a fine settembre", ha aggiunto ancora Loredana Tursi, sottolineando come sia stata fondamentale la coesione di tutti gli attori coinvolti. E con un ruolo importante giocato dalle scuole, con tre giorni di gite scolastiche programmate e il Comune di Nichelino che ha stanziato un voucher sconto di 1,50 euro per ogni studente (da poter estendere anche alle altre persone della famiglia), per favorire la partecipazione del maggior numero di persone.

"Mai avuto dubbi sull'organizzazione"

"Mai avuto dubbi sul fatto che avremmo organizzato questa edizione - ha spiegato il sindaco Tolardo - Crediamo in eventi come questo, fondamentali per il territorio, per dare anche un senso di ripartenza in una fase storica così particolare". E domani, domenica 5 dicembre, sarà presente una delegazione della città francese di Caluire et Cuire, vicino a Lione, da 15 anni gemellata con Nichelino. Perché Natale è alle porte, anzi è Reale.

Per tutte le info cliccare su https://www.natalereale.it/