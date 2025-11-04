L'eccessiva velocità gioca un brutto scherzo al guidatore: auto si ribalta a Nichelino

Momenti di paura attorno alle ore 13 di oggi, martedì 4 novembre, in via San Francesco angolo via Filzi a Nichelino. Uno spettacolare incidente ha coinvolto una Fiat Panda ed una Fiat Punto, quest’ultima tenuta a dare la precedenza in quanto circolante sulla Via Filzi.

Feriti entrambi al Santa Croce di Moncalieri

A seguito dello scontro fra le due autovetture, la Fiat Panda, impattando anche sul marciapiede si è rovesciata pericolosamente in centro strada.

Sul campo del sinistro sono accorsi immediatamente due equipaggi della Polizia Locale e le ambulanze del 118, in quanto i due occupanti della Fiat Panda sono rimasti feriti: trasportati per le cure al Santa Croce di Moncalieri, entrambi in "codice verde", pertanto le loro condizioni non destano preoccupazione.

Intervenuto sul posto in via precauzionale, anche un equipaggio dei Vigili del Fuoco, in quanto si presupponeva che uno dei veicoli fosse alimentato a GPL, fattispecie successivamente esclusa.

Altri incidenti nel passato

Il risultato è stato il blocco della circolazione nella zona per diversi minuti, a seguito dell'accaduto. Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti, tanto che diversi residenti auspicano l'installazione dei dossi per far rallentare la velocità delle vetture.