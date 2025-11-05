Frontale alla rotonda dell'ippodromo di Vinovo: ferito trasportato d'urgenza in ospedale

Pomeriggio particolarmente movimentato per le pattuglie della Polizia Locale di Nichelino quello di ieri, martedì 4 novembre. Dopo il sinistro con l'auto ribaltata delle ore 13, successo tra via San Francesco d’Assisi e via Fabio Filzi, un altro sinistro, con importanti danni ai veicoli si è verificato intorno alle 18.30 alla rotonda dell’ippodromo di Vinovo.

Lo scontro fra un autocarro e una Panda

L’impatto è avvenuto tra un autocarro Ford Transit, in coda sulla variante di Candiolo intento ad immettersi nella rotonda che veniva urtato nella parte anteriore sinistra da una Fiat Panda, condotta da un 40enne, che giungendo dalla rotonda, presumibilmente perdeva il controllo del veicolo e invadeva la corsia opposta, impattando violentemente sul lato del conducente.

Portato d'urgenza all'ospedale Santa Croce

Sul posto l’immediato intervento di due equipaggi della Polizia Locale, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto aprire la portiera della Fiat Panda che rimaneva bloccata, impedendo l’uscita del conducente rimasto ferito. Estratto dall’abitacolo, lo stesso veniva trasportato al Santa Croce di Moncalieri, per fortuna considerati i danni al veicolo non in gravi condizioni.

Da chiarire la dinamica esatta del sinistro

Il lavoro della Polizia Locale è proseguito fino in tarda serata per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico, particolarmente intenso in quella località.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le eventuali responsabilità.