Terza dose di vaccino anti Covid per il sindaco Lo Russo: “E’ l’unico modo per uscire dalla pandemia”

“Ringrazio davvero tutti gli operatori e i volontari che stanno consentendo di procedere spediti nella campagna vaccinale” ha scritto Lo Russo. Il sindaco ha poi ribadito la sua posizione sui comportamenti da adottare per superare questa situazione: “ Il vaccino è l'unico vero sistema che abbiamo per uscire dalla pandemia”.

Oltre alla scienza, il primo cittadino ha invitato i cittadini a essere responsabili. In tal senso va letta l’ordinanza firmata a inizio settimana: “Nei giorni scorsi, in accordo con tutte le altre autorità, ho firmato l'ordinanza per le mascherine anche all'aperto nella ZTL, nelle aree mercatali, nelle aree della cosiddetta movida e in tutte le aree a rischio assembramento. L'ordinanza è già in vigore e vale fino al 15 gennaio 2022. L'intento non vuole essere solo sanzionatorio ma sopratutto preventivo”.