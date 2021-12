Fermato con 5 ovuli di cocaina e 730 euro: “Sono minorenne”. Arrestato

Lo scorso martedì notte, una pattuglia del Commissariato Barriera Nizza in servizio di Volante ha notato tre soggetti sospetti in zona Millefonti. Uno di essi, di nazionalità senegalese, alla vista degli agenti si è nascosto con un balzo repentino dietro un’autovettura, mentre i due ragazzi che stavano parlando con lui si dileguavano. Gli agenti perquisivano il giovane, trovandolo in possesso di 5 ovuli termosaldati di cocaina e 730 € in contanti.

Il pusher ha dichiarato di essere minorenne, ma accertamenti svolti a suo carico in struttura ospedaliera ne confermavano la maggiore età. Pertanto, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per false attestazioni sull’identità personale.