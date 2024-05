Ex circolo Valli, il Comune fa retromarcia: "Non sarà cantiere per i lavori di Piazza Baldissera"

L'ex Circolo Ettore Valli di recente era stato proposto come sito per ospitare materiali e cantieri che verranno attivati in questa zona della Città nei mesi a venire: dall'intervento di Piazza Baldissera, alla nuova linea tranviaria del 12, per finire con il progetto di recupero della stazione Dora. Il dietrofront del Comune

Un'idea che però non aveva entusiasmato i comitati e le associazioni di quartiere, che insieme alla circoscrizione chiedevano soluzioni diverse e interventi immediati per recuperare l'area. Dopo una serie di lunghi incontri, il Comune ha fatto dietrofront, rassicurando che l'ex Valli non sarà oggetto di deposito per i cantieri: al suo posto verrà invece utilizzato lo spazio della stazione Dora.

"Abbiamo già presentato in Circoscrizione il cronoprogramma del cantiere di piazza Baldissera - ha spiegato l’ingegner Labed Wassel del Servizio Mobilità e Viabilità di Palazzo Civico - Le aree del cantiere non impegneranno le zone verdi dell'ex circolo Ettore Valli". Ancora incerta la futura destinazione

Per ora non ci sono ancora progetti sul tavolo che riguardino lavori futuri di riqualificazione, ma la città sta dialogando con più realtà possibili per dare nuova vita al parco. "Dobbiamo individuare al meglio il futuro del parco con progetti che consentano un presidio dell'area - ha spiegato l'assessore al Verde Francesco Tresso - Purtroppo a bilancio non abbiamo risorse di investimento, ma è importante individuare un progetto da realizzare".

"Esprimeremo da subito una valutazione immediata, in modo da poter rimuovere le ultime aree pericolanti del parco. Successivamente ci impegneremo a trovare le risorse per realizzare un intervento che raggiunga gli obiettivi di tutti", ha concluso Tresso. La soddisfazione della Circoscrizione

La Circoscrizione 5 si dichiara soddisfatta che sia stata abbandonata l'idea di utilizzare il parco come appoggio per i cantieri, ma da parte dei comitati resta l'esigenza di ottenere soluzioni definitive e non di breve durata. "E' un'ottima notizia sapere che l'area non sarà usata come cantiere - ha replicato il coordinatore all'Urbanistica della 5 Bruno Francavilla - come Circoscrizione siamo sempre a disposizione per trovare progetti futuri che possano restituire il parco ai cittadini". I commercianti: "Ascoltare nostre richieste"