L'assalto al cantiere - foto di NoTavinfo No Tav

E’ stata una notte di lotta in Valle di Susa. Decine di No Tav hanno assaltato il cantiere dell’Alta Velocità, lanciando fuochi d’artificio e bombe carta.

I manifestanti, ritrovatisi presso il presidio dei Mulini, hanno prima “battuto” il cantiere e poi issato bandiere No Tav oltre le reti. La polizia ha risposto all’iniziativa sparando lacrimogeni, per l’ennesima notte di tensione in valle.