Torino si mette in vetrina a Rho: sotto la Mole, con Gtt e Iveco Bus, inizia la rivoluzione del trasporto pubblico

Un accordo quadro da 225 autobus elettrici (modello E-Way), i cui pacchi batteria sono costruiti proprio a Torino e il resto dell'assemblaggio a Foggia. E' questo il contenuto dell'accordo quadro firmato da Gtt e Iveco bus nel 2023 e che oggi è stato protagonista a Rho, nella vetrina del NME - Next Mobility Exhibition, l’evento internazionale biennale dedicato a soluzioni, tecnologie, mezzi e politiche per un sistema di mobilità delle persone che si svolge dall’8 all’11 maggio presso il Quartiere Fieristico Rho.



I mezzi sono suddivisi in 135 autobus da 12 metri, 62 autobus da 18 metri e 28 autobus da 18 metri BRT (Bus Rapid Transit). Questi ultimi sono veicoli più capienti rispetto ai bus snodati tradizionali, in grado di accogliere un maggior numero di persone, con una carrozzeria che li rende più simili ai tram, sistemi ricarica in linea e corsie dedicate: saranno impiegati sul nuovo percorso della linea 2. All'incontro in terra lombarda hanno preso parte Serena Lancione, amministratore delegato GTT, Marco Zanini, responsabile ingegneria di manutenzione GTT, Giorgio Zino, Europe Sales Operations Director Iveco bus, Federica Balza, Energy Mobility Solutions Sales Infrastructure Engineer IVECO BUS e Gabriele Grea, Academic Fellow, Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università Bocconi.





"Torino diventa un punto di riferimento per l'adozione di tecnologie eco-sostenibili nel settore dei trasporti pubblici, contribuendo alla creazione di valore per una città sempre più sostenibile", recita una nota ufficiale. "Infatti, l’impiego degli E-WAY, gli autobus elettrici prodotti da Iveco bus BUS e supportati dall'infrastruttura di ricarica fornita da Enel X, contribuisce a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria urbana. Oltre al veicolo, è previsto contestualmente l’equipaggiamento con soluzioni di ricarica dinamiche e flessibili da 180kW per tutti e tre i depositi e i relativi sette capilinea, questi ultimi dotati inoltre di un doppio sistema a pantografo per la ricarica occasionale".

“Con l'introduzione di 225 nuovi autobus nei prossimi anni, GTT sta preparando il terreno per una trasformazione radicale nel trasporto pubblico a Torino. Questo significativo aggiornamento della flotta rappresenta molto più di una semplice sostituzione tecnologica di veicoli a combustione con quelli elettrici, segna infatti il primo passo verso una visione più ampia di mobilità urbana sostenibile”, ha sottolineato Lancione. “La transizione verso il trasporto pubblico elettrico richiede una prospettiva sistemica. I bus elettrici non sono semplici veicoli, ma componenti di un sistema integrato che comprende anche infrastrutture di ricarica e una gestione efficiente delle risorse. È questa integrazione che ci permetterà di garantire un futuro sostenibile e innovativo per la nostra città".



“Torino sarà una delle prime città in Italia ad avere una linea “Bus Rapid Transit”, autobus elettrici con ricarica a capolinea che, con caratteristiche simili al servizio tranviario, offriranno un’elevata capacità di trasporto passeggeri e maggiore velocità negli spostamenti. Questi miglioramenti ci posizionano tra le grandi metropoli europee all’avanguardia anche in termini di mobilità urbana”, ha aggiunto l'ad.