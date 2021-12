Assessori a confronto con i Presidenti del centro, San Salvario e Vanchiglia sulle nuove aree della movida

Il faccia a faccia con la 1, 7 e 8 riguarderà anche le regole per i dehors e quelle per la vendita di alcol e cibo da asporto

La prossima ordinanza del sindaco Stefano Lo Russo sullo stop all’alcol d’asporto in piazza Vittorio, San Salvario, Vanchiglia e Regio Parco potrebbe portare metaforicamente la firme anche dei presidenti di Circoscrizione. Questa mattina la task force di assessori, istituita nelle scorse settimane per contrastare la “malamovida”, ha incontrato Cristina Savio che guida la zona 1, insieme ai colleghi della 7 e della 8 Luca Deri e Massimiliano Miano.

I tre si sono confrontanti con gli assessori alla Sicurezza Gianna Pentenero, alle Politiche giovanili Carlotta Salerno, all’Ambiente Chiara Foglietta e al Commercio Paolo Chiavarino sulle iniziative e le misure da adottare nelle zone del divertimento notturno.

Nel corso dell’incontro – oltre ad essere ad assicurare il coinvolgimento delle Circoscrizioni, dei comitati di cittadini, delle associazioni e dei rappresentanti di categoria per trovare soluzioni per l’area di piazza Vittorio, San Salvario vecchia, Vanchiglia e corso Regio Parco– si è deciso che insieme, saranno individuate le aree maggiormente idonee alla movida, nel rispetto dei regolamenti comunali. Un punto quest’ultimo di particolare rilevanza, considerando che Palazzo Civico lo scorso marzo è stato condannato a risarcire 29 residenti di San Salvario per i danni legati alla movida con 1.2 milioni di euro.

Il faccia a faccia con la 1, 7 e 8 riguarderà anche le regole per i dehors e quelle per la vendita di alcol e cibo da asporto.